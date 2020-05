Mor per coronavirus Àfrica Lorente, exdiputada i exregidora del PSC en Castelldefels

Àfrica Lorente Castillo ha mort aquest 1 de maig, a l'edat de 65 anys, a causa del coronavirus després de romandre ingressada a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge durant més d'un mes i després d'haver superat un càncer. Va ser escriptora, mestra i política i actualment formava part del Consell Nacional de PSC i havia estat diputada al Parlament, regidora a Castelldefels i primera secretària de la Federació del PSC del Baix Llobregat.









Va ser una de les poques dones que van formar part de les llistes als ajuntaments en les primeres eleccions democràtiques de 1979. Era valenta, forta, decidida, solidària i una lluitadora incansable abanderada dels valors del socialisme, que va defensar sempre la justícia social, la igualtat i la solidaritat.





Va ser regidora per espai de vint anys entre 1979 i 2003. A l'Ajuntament de Castelldefels va ocupar diferents responsabilitats com a regidora i tinent d'alcalde, en les àrees de Turisme, Comunicació i Promoció Econòmica, per la qual cosa era una persona molt coneguda a la ciutat. Lorente va ser la principal impulsora d'una activitat que ara és molt popular a Castelldefels, el desembarcament pirata de les Festes de la Mar.





Entre 1984 i 1988 va ser diputada al Parlament de Catalunya a les files del seu partit, el PSC. Nascuda a Tànger, amb arrels en la Vega del Segura murciana, va estudiar per ser mestra a Alacant, on, el 1975, es va afiliar al PSOE. El 1976 es va establir a Castelldefels, on residia des de llavors i on va formar la seva família al costat d'Agustín Marina Pérez (1943-2015), alcalde de la ciutat entre 1979 i 2002.





Lorente va participar, quan va arribar a Catalunya, com a militant del PSOE, en la fundació del PSC, l'Agrupació socialista de Castelldefels i la Federació catalana del PSOE, al 1977. Entre 1983 i 1988 va ser primera secretària de la Federació del PSC del Baix Llobregat, mentre formava part del Consell Nacional d'aquest partit.





Mestra de professió, va exercir com a tal en diverses escoles, entre elles centres de Castelldefels com Can Roca, Edumar i Torre Barona, de què va ser directora.

Va ser mare de tres fills i àvia de dos néts. Es va diplomar en magisteri en l'especialitat de llengua espanyola i anglesa per la Universitat d'Alacant (1976). Va cursar estudis de filologia anglesa a la Universitat de Barcelona (1977 a 1979). Va fer un màster en publicitat a EADA (1988-1989) i un postgrau d'escriptura a la Universitat de Barcelona (2009-2010). A més d'un curs de Narrativa II a l'Ateneu de Barcelona (2010-2011).





A més va aconseguir el títol de patrona d'embarcament d'esbarjo i va ser membre d'UGT des de 1975 fins a l'any 2015. Va ser membre de l'ACEC (Associació col·legial d'Escriptors de Catalunya). Era sòcia de la Creu Roja i va col·laborar amb Intermon Oxfam.





Com a escriptora va publicar dues novel·les (A l'altre costat del crepuscle i El pájaro de zinc, en castellà), a més de col·laborar en quatre llibres col·lectius de poemes i relats.





Àfrica Lorente va viure una època molt complicada per al PSC, el primer secretari, Raimon Obiols, va ser sacsejat i insultat a la sortida de la investidura del president de la Generalitat a causa de la querella que havia presentat dies abans la fiscalia per la descapitalització de Banca catalana i de la qual els convergents van culpar als socialistes. Àfrica Lorente mai va oblidar aquells incidents i en aquells dies tenia 30 anys i feia vuit que ja residia a Castelldefels.





Segons explicava ella mateixa el dia de les primeres eleccions locals de la democràcia, el 3 d'abril de 1979, va néixer la seva primera filla. El PSC va aconseguir 8 dels 21 escons i el seu marit, Marina es va fer amb la vara d'alcalde gràcies als vots del PSUC. El pacte amb prou feines va durar un any, però els socialistes van poder acabar el mandat amb els vots de l'extinta UCD. En les següents eleccions van arrasar a les urnes, amb 15 dels 21 regidors i Lorente va repetir en el cartipàs municipal. Era l'any 1983 i als 15 dies d'aquelles eleccions municipals va néixer el seu segon fill.





En les seves pròpies paraules "Jo volia deixar la política i ser mare, però em van venir a buscar Salvador Clotas i Pepe Zaragoza i em van proposar ser primera secretària del PSC al Baix Llobregat el 1983", explica. Va durar en el càrrec tot just dos anys, en un agitat congrés celebrat a Cornellà en el qual havia estat aprovada la seva gestió per unanimitat.





Lorente va afirmar fa uns anys "em moriré amb les botes posades", recordant que va participar en "el part" del partit, fa 38 anys, quan va formar part de la comissió política i la d'organització i estatuts en representació de la federació catalana del PSOE .







Jubilada quan va complir els 60 anys i apartada de la primera línia política, Àfrica Lorente després d'escriure dues novel·les assegurava que portava una vida feliç. "Ara vaig a gimnàs i al cinema, llegeixo, escric i passejo". I seguia vivint a Castelldefels, la ciutat de la que va afirmar que mai marxaria, al menys mentre visquessin allà els seus dos fills i va complir la seva promesa.





L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha fet arribar el condol als familiars i amics d'Àfrica Lorente, "una persona que va fer molt per Castelldefels i que sempre es va mostrar compromesa amb la millora del municipi; només podem agrair-li tot el treball i la passió que va dedicar ".





El seu amic i company de partit, José Montilla li ha dedicat unes paraules al seu Twitter: "Ens acaba de deixar la companya i amiga África Lorente, socialista de sempre, diputada al Parlament ... el teu record estarà sempre viu entre nosaltres".









Pepe Zaragoza també li ha dedicat una paraules en la mateixa xarxa social: "No t'oblidarem companya, ni a tu, ni les teves paraules".









COMUNICAT DEL PSC DEL BAIX LLOBREGAT