Àfrica Lorente, una lluitadora sense embuts

Aquest Primer de Maig, la anormalitat ha estat la tònica dominant. Amb aquesta sensació de ser un dia estrany, ens arribava la trista notícia de la mort per coronavirus d'Àfrica Lorente. Ella que tantes batalles ha guanyat al llarg de la seva vida personal, professional i política, no ha superat l'envit final de la bestiola. En aquesta ocasió, no ha aconseguit el seu objectiu, perquè les seves defenses minvades pel dur tractament a què havia estat sotmesa mesos enrere per superar un càncer, no estaven fortes per fer front a la dura i sinistra malaltia que cada dia se'n porta, sense distinció de classes, edats o sexe, a milers de persones a tot el món.









Àfrica Lorente era el prototip de dona valenta que no se li posava res per davant. Directa, sense pèls a la llengua, se la veia venir, no caminava per les branques quan opinava d'alguna cosa sobre un tema amb el qual no estava d'acord. Això en la seva vida política li va portar problemes amb més d'un company del seu partit, el PSC, on va arribar a ser la Primera Secretària de la Federació del Baix Llobregat. Una dona, crec que la primera, que portava les regnes de el PSC en una de les comarques més lluitadores de Catalunya. No van ser temps fàcils per a ella durant els cinc anys que va estar a l'front. El seu caràcter fort, decidit i sense callar res, li va reportar perillosos enemics. Malgrat això, mai va deixar de ser una dona valenta i feminista convençuda.





En la seva etapa de política va ser diputada al Parlament de Catalunya, i regidora de l'Ajuntament de Castelldefels, ciutat en la qual residia i de la qual va ser alcalde durant bastants anys, Agustín Marina, el seu marit, mort fa cinc anys.





Malgrat les seves discrepàncies en més d'una ocasió amb el seu partit, mai va deixar la seva militància en el mateix, és més, feia gala de ser socialista i militant de PSC i el portava amb orgull. En la seva faceta feminista, sempre era a la primera línia reivindicativa dels drets de la dona. Formava part d'el moviment feminista de la seva ciutat, que tantes accions locals i comarcals havien dut a terme. Seguia mantenint bastants menjars amb les seves companyes fundadores de el moviment, amb les que passava llargues sobretaules parlant de el passat, però també de futur de l'feminisme i de política en general. Era una gran conversadora que no deixava ningú indiferent.





Àfrica, després dels càrrecs polítics, va tornar a la seva altra passió que era l'ensenyament, on va estar donant classes fins a la seva prejubilació. Com era una dona inquieta i res donada a quedar asseguda al sofà, va començar en la que seria la seva última afició, escriure per plasmar en unes fulles totes aquestes històries que fluïen en el seu cap i que volia mostrar als seus lectors. Ha estat una bona etapa aquesta, encara que no l'única, perquè en el temps que li quedava, assistia a conferències, xerrades, tertúlies i més disposava d'un bloc on deixava escrit les seves opinions sobre els temes que més li interessava. Era una persona tan inquieta que no parava. Tenia clar que les dones feien política d'una altra manera. Una de les seves frases preferides era "si governéssin les dones, un altre gall cantaria" i no li faltava raó.





Ara que ha iniciat aquest viatge tan llarg on no es torna, Àfrica segur que allà on estigui seguirà sent la mateixa de sempre, sense embuts, reivindicativa i observant com el món segueix el seu camí. Descansi en pau una lluitadora de primera línia.