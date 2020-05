El Govern es reuneix de forma extraordinària per a aprovar un pla de xoc pel Covid-19

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per aquest dissabte un Consell Executiu extraordinari per aprovar un pla de xoc pel Covid-19.









El Consell ha arrancat a les 12 hores i per via telemàtica, per les restriccions per evitar contagis de coronavirus, informa la Generalitat en un comunicat.





També de forma telemàtica, Torra compareixerà a les 15 hores per explicar els acords de Consell Executiu al costat del vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès.