Colau suspèn el concert dels balcons després de la polèmica per la inversió pública

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que el concert 'Barcelona, ens en sortirem' que s'anava a celebrar dissabte que ve 9 de maig, ha quedat suspès després de la polèmica en la qual diversos artistes han rebutjat participar després de saber que l'Ajuntament destinaria 200.000 euros en ell.





A primera hora del dissabte el consistori ha anunciat que finalment no invertiria diners en el concert i que seria assumit pels productors, El Terrat i Mediapro, però després d'això Colau ha anunciat en una publicació que se suspèn l'esdeveniment.









"No es farà. Hem pres aquesta decisió després de constatar el malestar que ha generat la proposta a una part del sector cultural. Una situació que lamentem profundament, ja que l'acte naixia d'una voluntat compartida de fer un acte públic d'agraïment i esperança", ha escrit la primera edil barcelonina.





Ha explicat que han treballat per a reformular la proposta amb la implicació del Terrat, que s'ha ofert a portar la iniciativa avanci sense cap despesa pública, però finalment l'han cancel·lat.





"En moments excepcionals com les actuals vam creure que valia la pena fer una aposta així, encara que fos arriscada. Com a Ajuntament assumim els nostres errors", i ha apuntat que quan les coses no surten bé, és millor parar a temps i fer les reflexions oportunes.





Els diners municipals que va anunciar l'alcaldessa el dia de la presentació de la iniciativa va ser "una mica més de 200.000 euros" i després d'això, un total de set grups dels 20 confirmats van avisar la nit del divendres que finalment no participarien pel cost elevat que hauria d'invertir l'Ajuntament, el primer d'ells Txarango.





"Entenc que en una crisi com aquesta es pensi que 200.000 euros són molts diners", ha declarat Colau en una entrevista aquest dissabte. "Em sap molt malament", ha afirmat l'alcaldessa, que s'ha posat a la disposició dels grups musicals que han declinat participar per a donar-los explicacions.