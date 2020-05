El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que es va a aprovar un fons especial no reemborsable destinat a les comunitats autònomes "per a la reconstrucció social i econòmica" davant la crisi del coronavirus, dotat amb 16.000 milions d'euros. L'objectiu d'aquest, ha dit, és que "cap comunitat autònoma es quedi enrere amb independència de l'impacte de la pandèmia a cada territori".









Segons ha anunciat en la roda de premsa oferta des del Palau de la Moncloa, els detalls d'aquest fons seran traslladats aquest diumenge als presidents autonòmics, en la videoconferència que manté cada setmana el cap de l'Executiu amb ells des que es va declarar l'estat de alarma pel coronavirus, el passat 14 de març, per analitzar l'evolució de la crisi sanitàries.





Sánchez ha avançat que el fons que es plantejarà al conjunt de les comunitats autònomes tindrà un impacte de 10.000 milions d'euros per la despesa sanitària, que és on, segons ha indicat, on més estan invertint els governs autonòmics. Així mateix, 5.000 milions d'euros tindran com a objectiu pal·liar les conseqüències de la "caiguda econòmica", mentre que els 1.000 milions d'euros restants aniran destinats a la despesa social.





Sánchez ha explicat aquesta mesura té l'objectiu de "preparar-nos millor davant la conseqüències econòmiques i socials que ja comencen a veure per l'aturada de l'activitat econòmica" i ha recordat que se sumen a altres bateries d'accions dirigides a "protegir l'economia".





Així amb tot això, el president de Govern ha destacat l'"esforç extraordinaris" realitzat, ja que suposa la "major mobilització de recursos públics de la nostra història democràtica". En aquest sentit, ha posat èmfasi que el 2020, les comunitats autònomes van a rebre de sistema de finançament autonòmic un total de 7.906.000 d'euros més que en 2019.