Les propostes del PSC d'Iceta per a un "pacte català per a la reconstrucció" socioeconòmica de Catalunya

El líder de PSC, Miquel Iceta, ha dit aquest dissabte que és urgent i imprescindible "un Pacte català per a la reconstrucció social i econòmica davant la crisi pel coronavirus".

















En una piulada ha recordat que el 24 d'abril ja va lliurar les primeres propostes dels socialistes a el president de la Generalitat, Quim Torra .













Aquest dia, el PSC va proposar impulsar un "fons català" per a aquesta reconstrucció, per tal d'integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics europeus, estatals i autonòmics, mesura que va incloure en el seu document obert de propostes 'Pacte Català per a la Reconstrucció Social i Econòmica '.





El primer secretari dels socialistes catalans va lliurar el document a Quim Torra després de la sessió de control al ple de Parlament.





El PSC planteja en el document un pacte transversal que inclogui forces polítiques, organitzacions empresarials, sindicats i àmbit local per fer front als efectes de l'coronavirus, i defensa un lideratge des del sector públic que parteixi de la coordinació i de la lleialtat institucional a tots els nivells.









LES PROPOSTES DEL PSC PER A LA RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA DE CATALUNYA