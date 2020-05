Nova política: Baralla interna a Ciutadans per sous i complements

Sembla ser que dirigents de Ciutadans com Melisa Rodríguez o Juan Marín s'han queixat a Inés Arrimadas i a el vicesecretari primer, Carlos Cuadrado per no rebre els diners que esperaven en aquesta nova etapa, segons fonts pròximes a la direcció de Cs.





Ciutadans compta amb dos òrgans de direcció: el Comitè Permanent, que es reuneix tots els dilluns i està format per la presidenta taronja i el seu 'nucli dur'; i el Comitè Executiu, els conclaves són un cop a el mes i compta amb 39 membres, tot i que la xifra podria augmentar fins al mig centenar si així ho decideix el partit.













Arrimadas encara no ha tancat la composició del Comitè Permanent, encara que sí es saben alguns noms que estaran en ell com Marina Bravo (secretària general), el citat Quadrat, José María Espejo-Saavedra (vicesecretari adjunt), Joan Mesquida (vicesecretari segon), melissa Rodríguez (portaveu) i Lorena Roldán (portaveu adjunta).





Després de la Assemblea General d'aquest cap de setmana augmenti el nombre de Comitè Permanent encara que no arribarà als 13 membres d'Albert Rivera perquè el partit taronja no pot assumir el seu cost.





Els primers cobren una dieta mínima de 600 euros al mes mentre que els segons es queden en 300 euros que els serveix per "equilibrar" la nòmina ja que cada mes lliuren el partit una xifra similar dels seus respectius sous públics. "Tots saben d'aquesta dieta en la Permanent i busquen ser-hi", subratllen les citades fonts.





Tot i que es baralla la possibilitat que els complements es redueixin a una xifra simbòlica i aquesta posibiildad ha molestat a diversos dirigents que estan alçant la veu en les últimes setmanes, ja que les reunions són ara de forma telemàtica i no estan rebent la dieta d'assistència a l'estar confinats als seus domicilis.





Una de les més afectades és la canària, Melissa Rodríguez, que el 10-N va perdre la seva condició de diputada nacional i ara ha sol·licitat que se li mantingui el sou que tenia a la Cambra baixa davant els nombrosos vols que ha de prendre entre l'arxipèlag i Madrid.





La dirigent de Cs va indicar en la seva última declaració de béns haver percebut 85.719 euros bruts el 2018 com a diputada i portaveu del seu grup parlamentari en diferents comissions, juntament amb 11.077 euros com a integrant de l'Executiva taronja de el partit -el que equival a uns 900 euros a l'mes-. Per tot això, va haver de pagar a Hisenda 30.814 euros en concepte d'IRPF.





Per la seva banda, Juan Marín està pressionant Acostades perquè l'inclogui en el Comitè Permanent "amb l'argument que no arriba a final de mes amb el seu sou de vicepresident".





El número dos de la Junta andalusa defensa des de la seva arribada a el poder que els consellers i alts càrrecs de l'Administració regional cobren poc i que això és un problema quan es vol fitxar "els millors".