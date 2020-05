SCC presentarà una denúncia per "presumpte delicte d'incitació a la rebel·lió" del Cap de Comunicació de el Departament d'Interior de la Generalitat

El director de comunicació del Departament d'Interior de la Generalitat ha tornat a escalfar les xarxes socials enmig de la pandèmia de Covid-19 i moltes són les rèpliques al seu desafortunat tweet.

















La més contundent és la de Societat Civil Catalana que ha demanat al President, Quim Torra i el conseller Buch que ho cessin. Però a més vol presentar una denúncia davant la Fiscalia per un "presumpte delicte d'incitació a la rebel·lió" d'aquest càrrec públic de la Generalitat. Qui després de les crítiques rebudes ha retirat el Tweet del seu Timeline.





























QUI ÉS JOAN MARIA PIQUÉ FERNÁNDEZ?





Joan Maria Piqué va ser nomenat com a nou director de comunicació del departament d'Interior després del cessament de Joana Vallès al novembre de l'2019 arran de la polèmica causada per l'ús de gas pebre per part dels Mossos. El conseller Miquel Buch llavors "un error de comunicació" i va aclarir només s'utilitzarà com a últim recurs en el cas que hi hagi accions violentes en les manifestacions que es preveuen com a resposta a la sentència del judici del Procés.





Joan Maria Piqué Fernández, va entrar a formar part del gabinet de comunicació d'Artur Mas en 2008 i va exercir de cap de premsa quan aquest es va convertir en president. Posteriorment ha estat un estret col·laborador de Carles Puigdemont tant des de la presidència com quan se'n va anar a Bèlgica. Piqué, de 43 anys, ocupava el càrrec de coordinador internacional i relacions públiques de la Generalitat per a l'executiu de Quim Torra.





No se li coneix ofici fora de la política i al gener de 2017 el van recol·locar com "director del Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques Eugeni Xammar".





Piqué és dels anomenats "teclat calent" a Twitter i entre els seus tweets més polèmics destaquen:





El dia que va proclamar que Espanya "als catalans ens ha Matat"





O quan va comparar se li va ocórrer penjar una foto a Twitter comparant els catalans de la "V" amb Churchill, i als catalans que no els agrada l'ANC amb Hitler a la Diada de 2014.

















Un corresponsal de The Guardian anglès el va acusar de bullying i d'intentar manipular.













"Em diverteix que l'antic cap de premsa de Govern català / excap de premsa d'Artur Mas pensi que és una bona idea queixar diàriament a mi d'Ada Colau", retuiteó el reporter The Guardian, Dan Hancox.





Entre setembre de 2018 i octubre de 2019 Joan Maria Piqué va ser coordinador internacional i relacions públiques de president Quim Torra. Ara fa de director de comunicació de el departament d'Interior amb Miquel Buch, el cap de 17.000 homes armats.





Al responsable de comunicació d'Interior de la Generalitat enmig de la pandèmia no se li ha acudit altra cosa que publicar un cartell de el Front Popular de 1938 suposadament cridant a la guerra civil amb la frase "De nou per la nostra independència", acompanyant-lo de la reflexió "potser és un enfocament que encara no hem plantejat i funcionaria".













I tot mentre més de 10.000 catalans han mort de coronavirus.





REACCIONS AL TWEET DE PIQUÉ





"No podem tenir a gent com aquesta a l'Administració", va ser el comentari realitzat per un comandament dels Mossos.













"Interior necessita gent al front del departament de comunicació amb capacitat per a transmetre missatges serens i de tranquil·litat. Aquest no ens representa", deia un tuit del Sindicat Inspectors i Intendents del Cos dels Mossos d'Esquadra (SICME).









Eva Granados, portaveu de PSC, va emetre un tuit mostrant-se totalment a favor de la crítica d'el SICME. "Un conseller de la Generalitat no pot tenir algú que enalteix el conflicte armat gestionant-li la comunicació. És indigne de la institució que representa", va llançar la dirigent socialista.

















I Lorena Roldán, líder de Ciutadans a Catalunya va ser un pas més enllà: "Un altre fan de la via eslovena? Amb la que està caient i el dolor de tantes famílies a Catalunya pel covid-19, ¿no té res més a fer que trucar al conflicte armat? Exigim el cessament immediat del cap de comunicació d'Interior i explicacions al conseller Miquel Buch ", va rematar Roldán.

















DILLUNS HI HA UNA REUNIÓ DE COMISSARIS A CATALUNYA





Dilluns hi ha una reunió de comissaris de la Policia Autonòmica, en què s'abordarà la situació. Dimecres, se celebra el Consell de la Policia i el cas serà també abordat. "A la cúpula de Mossos hi ha molt malestar amb aquest missatge, que no es correspon amb el paper que ha de tenir un departament tan sensible com Interior", han manifestat fonts dels Mossos.