Les exigències de la desescalada: Les CCAA han de comptar amb fins a 2 llits d'UCI per cada 10.000 habitants

El Ministeri de Sanitat exigirà a les comunitats autònomes que puguin tenir llistes en el termini de cinc dies entre 1,5 i 2 llits en Unitat de Cures Intensives (UCI) i entre 37 i 40 llits de malalts aguts per cada per 10.000 habitants, en el cas que es produís un rebrot de Covid-19.

Aquest és un dels criteris d'obligat compliment per part de les comunitats autònomes perquè el Govern pugui entrar a valorar les seves propostes de cara a la desescalada i que apareix recollit en una ordre ministerial de cogobernanza publicada aquest diumenge al BOE .

Aquesta ordre regula el procediment a seguir per a l'elaboració, remissió i tramitació per les comunitats autònomes i ciutats autònomes de propostes de desescalada d'acord a les mesures establertes en la declaració de l'estat d'alarma.





"Un dels criteris és que puguin acreditar que en un termini màxim de cinc dies s'està en condició de garantir que hi ha una capacitat d'UCI que es pot posar en marxa en un termini de 15 dies per si hi hagués un rebrot", ha assenyalat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.