El Papa reivindica un periodisme "lliure"

El Papa ha reivindicat un periodisme "lliure" al Dia Mundial de la Llibertat de Premsa , que se celebra aquest diumenge, en un moment en què el món fa front a la pandèmia per coronavirus que ha deixat, al menys, 55 periodistes morts per COVID-19 en els últims mesos, segons ha informat l'organització The Press Emblem Campaing (PEC).



"En la crisi actual necessitem un periodisme lliure al servei de totes les persones, especialment de les que no tenen veu, un periodisme que es comprometi amb la recerca de la veritat i obri vies de comunió i de pau", ha assenyalat el Papa a seu compte oficial de Twitter amb el hastag #WPFD2020. MÉS INFORMACIÓ Manifest contra el confinament del dret a la informació de la ciutadania





















Durant l'Àngelus d'aquest diumenge, el Papa ha encoratjat a la col·laboració internacional "solidària" per respondre de manera "eficaç" a la pandèmia, de manera que tots els contagiats arreu de món puguin "rebre l'assistència sanitària necessària".





DIA MUNDIAL DE LA LLIBERTAT DE LA PREMSA





Cada any, el 3 de maig és una data en la qual se celebren els principis fonamentals de la llibertat de premsa. Aquesta data brinda l'oportunitat d'avaluar la llibertat de premsa a nivell mundial, de defensar els mitjans de comunicació dels atacs sobre la seva independència, així com de retre homenatge als periodistes que han perdut les seves vides en l'exercici de la seva professió.









El Dia Mundial de la Llibertat de Premsa va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993, en compliment d'una recomanació aprovada en la 26a reunió de la Conferència General de la UNESCO el 1991. Això, al seu torn, va ser una resposta a una crida dels periodistes africans que el 1991 van elaborar la històrica Declaració de Windhoek sobre el pluralisme i la independència dels mitjans de comunicació.





La llibertat de premsa i la llibertat d'expressió constitueixen el nucli de l'mandat de la UNESCO.





La UNESCO considera que aquestes llibertats permeten la comprensió mútua per construir una pau sostenible.





Serveix d'ocasió per informar els ciutadans de les violacions de la llibertat de premsa, un recordatori que en dotzenes de països de tot el món les publicacions són censurades, multades, suspeses i clausurades, mentre que els periodistes, editors i editors són assetjats , atacats, detinguts i fins i tot assassinats.





















El 3 de maig serveix per recordar als governs la necessitat de respectar el seu compromís amb la llibertat de premsa i és també un dia de reflexió entre els professionals dels mitjans de comunicació sobre qüestions relacionades amb la llibertat de premsa i l'ètica professional.





Igualment important, el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa és un dia de suport als mitjans de comunicació que són objecte de la restricció o l'abolició de la llibertat de premsa. També és un dia de record per als periodistes que van perdre la vida a la recerca d'una història.