Els treballadors de jutjats espanyols denuncien al Govern central per no facilitar les dades de contagiats per Covid-19 al sector

Es desconeix l'abast que ha tingut el Covid-19. Per aquest motiu, els empleats del sector estan preparant una denúncia contra el Ministeri de Justícia per no facilitar les dades de contagiats per coronavirus. L'Administració proporcionava el nombre d'afectats fins al 15 d'abril, quan es van implantar noves mesures perquè els funcionaris de Justícia es reincorporaran als seus llocs de treball.









"No coneixem quants contagiats hi ha", explica Luis Calero, portaveu de justícia de CCOO a El Confidencial Digital. "Es neguen a donar-nos la xifra i contagis entre l'administració de justícia i això vulnera el dret a la informació en matèria de salut laboral", afegeix.





En l'últim informe publicat pel Ministeri de Justícia s'havien detectat un mínim de 76 contagis. No obstant això, a aquesta xifra s'haurien de sumar les dades d'algunes comunitats autònomes.





MÉS DENÚNCIES PER JUSTÍCIA





No es tracta de l'única demanda contra les administracions de justícia, ja siguin de govern Espanyol o autonòmiques. A Múrcia han interposat una demanda contra el Ministeri de Justícia per no haver implantat mesures preventiva s. A Aragó, la Conselleria ha estat denunciada per falta de prevenció, de la mateixa manera que ha passat a Astúries i Madrid.