Casado no vol prorrogar l'estat d'alarma i exigeix que es desvinculi dels ERTOs perquè és "xantatge"

El líder de PP, Pablo Casado, considera que "no té sentit" a partir d'aquesta setmana prorrogar l'estat d'alarma, ja que, al seu entendre, la desescalada "ja no necessita" aquest instrument "excepcional" que limita drets i llibertats . Dit això, ha exigit al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que desvinculi l'estat d'alarma del pagament de la prestació dels ERTOs i de la liquiditat a pimes i autònoms perquè, segons la seva opinió, és un "xantatge" i "immoral" .









"En els termes en què la coneixem no podem donar suport a la pròrroga a l'estat d'alarma", ha declarat Casado en una entrevista a Onda Cero, en què ha insistit que disposa de legislació bàsica per afrontar l'actual situació derivada de la pandèmia.





Casado ha afirmat que l'estat d'alarma ha estat necessari per evitar "el col·lapse" de les UCI però ha afegit que, un cop que el mateix Sánchez diu que es pot sortir a "prendre el vermut", cal adaptar la normativa legal a la situació.





En aquest punt, ha reiterat que l'estat d'alarma prorrogat a partir d'aquesta setmana "no té cap sentit" i ha subratllat que si el Govern ja sosté que s'està caminant cap a la "nova normalitat" no sembla "lògic utilitzar aquest instrument" excepcional "." Aquesta unilateralitat per ser tan ineficaç i tan incompetent no pot buscar complicitat a l'oposició ", ha avisat.