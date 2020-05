Sandro Rosell acusa Roures d'estar darrere d'una "conspiració" contra ell

L'expresident de l'Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, ha afirmat que la seva estada a la presó durant 22 mesos, que va acabar en absolució, va ser una maniobra de director general de Mediapro, Jaume Roures. De la mateixa manera, creu que el procés independentista i la catalanofòbia van influir en la decisió de fer-li ingressar a la presó per part de la jutge Carmen Lamela.









Així mateix s'ha expressat l'exdirectiu blaugrana en una entrevista a Jordi Évole a La Sexta. Rosell ha assenyalat que la seva estada a la presó, de 643 dies, és el període més llarg que ha hagut de viure un imputat per delictes econòmics en la història judicial espanyola. A més, en aquest cas, finalment es va tractar d'"un error judicial". "No tinc cap dubte que hi ha hagut una conspiració i vull saber qui hi ha darrere del meu cas", ha afirmat Rosell en l'entrevista.





Rosell assenyala tan directament a Roures perquè aquest va dir en una entrevista a TV3 que sabia que l'expresident del Barça passaria "molt temps" a la presó quan només portava un mes tancat. "Això em fa malpensar", afirma.





Amb menys claredat s'ha expressat Rosell quan li han preguntat si el fitxatge de Neymar li va fer guanyar-se enemics com Florentino Pérez. "Enemics és una paraula molt forta, però sí es va crear una rivalitat extra a la que ja existia", explica l'exdirectiu del Barcelona.