VÍDEO: El Grup QuironSalud atén el 13% dels pacients amb Covid-19 hospitalitzats a Espanya

El Grup QuironSalud (QS) ha atès, a "total coordinació" amb les autoritats sanitàries des d'abans de l'estat d'alarma, al 13 per cent dels pacients infectats pel nou coronavirus hospitalitzats a Espanya (15.000 ingressats), el 3 per cent pel pes que li correspon per nombre de llits publiques i privades.









Així mateix, ha habilitat més de 1.400 nous llits, de les quals 900 són d'hospitalització convencional, 400 d'Unitats de Cures Intensives (UCI) i 140 situades en un hotel medicalitzat. De totes elles, 900 es van habilitar a Madrid i, d'aquestes, 200 van ser en UCI.





Al mateix temps, s'han adquirit 350 nous respiradors en el grup, cessió d'equipament entre hospitals del grup ia la xarxa pública. Ja s'han donat aproximadament 11.000 altes hospitalàries per a pacients curats, si bé encara continuen prop de 1.700 pacients ingressats en llits de QS.





Quirón Salut ha comptat amb el 4 o 5% del total de llits a Espanya i han atès el 13% dels pacients amb Covid-19, tres vegades més el pes que li correspondria per capacitat instal·lada.





EVITA CONTAGIAR-TE DE COVID SI FAS ESPORT