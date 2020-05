Consells per posar en marxa el cotxe per primera vegada desprÃ©s del confinament

El Centre d'Estudis Posa-li Fre-Axa de Seguretat Viària ha elaborat un decàleg de mesures que s'haurien de tenir en compte abans de tornar a utilitzar el vehicle per primera vegada després del confinament per prevenir així possibles conseqüències, com és revisar la bateria, el motor , els pneumàtics, els conductes de refrigerant i de combustible, així com realitzar un primer recorregut de al menys 45 minuts.









En primer lloc, abans d'arrencar el vehicle s'ha d'obrir el capó i observar possibles fuites de fluids com a refrigerant, oli o combustible i, en cas de detectar-les, omplir-los per recuperar els nivells adequats.









Durant el període de confinament, la bateria pot haver baixat de càrrega. Abans de posar el contacte per arrencar, s'ha de apagar tots els serveis (llums, ventilador, equips de so, llums interiors, etc.) i accionar la posada en marxa amb l'embragatge trepitjat a fons perquè el motor d'arrencada no hagi de arrossegar els engranatges de canvi.





Un cop el motor estigui en marxa, és convenient baixar-se de l'cotxe i tornar a revisar el cofre de motor per buscar possibles fuites de líquids després de l'activació. En automòbils antics i amb motors de gasolina, els conductes de combustible de goma es solen esquerdar i és possible que apareguin fugues, amb el consegüent risc d'incendi.





Abans d'iniciar la marxa, és important deixar que el motor i el canvi prenguin una mica de temperatura, i que l'oli circuli per tot el circuit, de manera que es recomana mantenir el cotxe a l'ralentí un parell de minuts i en punt mort perquè també l'oli del canvi es mogui una mica.





Durant aquest parell de minuts s'aconsella accionar el pedal de fre i el de l'embragatge perquè tots dos sistemes hidràulics s'activin. És possible que les juntes de goma s'hagin ressecat i podrien no donar l'estanquitat necessària en el circuit. Igualment, si la distància a la vorada ho permet, s'ha de girar la direcció lentament de topall a topall per fer circular el fluid pel circuit hidràulic de la servodirecció.





Així mateix, abans d'iniciar la marxa s'ha de comprovar que tots els llums, incloses les de fre, funcionen correctament i que no hi ha cap bombeta fosa.





També, és possible que el cotxe s'hagi embrutat més o menys, pel que és convenient fer una neteja dels vidres, sobretot del davanter, el posterior i els miralls, així com comprovar que les òptiques, sobretot les posteriors, tenen la neteja suficient perquè la seva lluminositat sigui adequada.





A la primera sortida en cotxe, s i recomana sortir amb temps suficient, ja que la primera destinació deu ser l'estació de servei, d'una banda, per omplir el dipòsit de combustible, de l'altra, per reposar la pressió dels pneumàtics que és molt possible que hagin baixat significativament, i finalment, per fer un rentat ràpid.





Igualment, independentment de la temperatura, s'ha de connectar l'aire condicionat perquè el gas circuli pel circuit i es mantingui operatiu.





Finalment, i l primer recorregut després d'un llarg període d'inactivitat hauria de ser llarg. Així, és convenient circular durant al menys 45 minuts perquè tots els sistemes prenguin la temperatura adequada, els fluids circulin i els diferents òrgans i juntes treballin el temps suficient per recuperar el total de la seva operativitat.