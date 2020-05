Arrimadas no aclareix que votarà Ciutadans davant la quarta pròrroga de l'Estat d'Alarma

La presidenta de Ciutadans i portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, ha dit que aquest dilluns parlarà amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i li proposarà un full de ruta perquè es puguin mantenir les mesures sanitàries, controlar la propagació del coronavirus i perllongar les ajudes econòmiques i socials "sense necessitat d'estendre l'estat d'alarma".









Així ho ha anunciat en una roda de premsa telemàtica en què ha denunciat que Sánchez "amenaça a 47 milions d'espanyols" amb deixar-los "desprotegits" davant el virus i amb eliminar les ajudes aprovades si l'oposició no dóna suport a la cambra baixa que es prorrogui l'estat d'alarma.





Arrimadas no ha aclarit què votarà el seu grup parlamentari dimecres quan el Govern plantegi la quarta pròrroga, però ha dit que sempre pensen en "l'interès general dels espanyols" i que no van a "posar en perill" als ciutadans "traient-los la protecció jurídica, social i sanitària o la coordinació per evitar un caos en un moment com aquest ".





Al mateix temps, exigirà a Sánchez que "vagi preparant la sortida de l'estat d'alarma", proposant estendre les mesures econòmiques i socials quan aquest ja no estigui vigent, aplicar un pla sanitari en coordinació amb les comunitats autònomes, valorar diferents opcions jurídiques per poder actuar davant possibles rebrots de virus i mantenir la interlocució amb l'oposició a l'mínim un cop per setmana.





Arrimadas ha manifestat que "fa 18 dies que el president Sánchez no es posa en contacte amb nosaltres ni ha contestat a el document que li vam lliurar fa un mes". Afegint que "Ciutadans està demostrant moltíssima més responsabilitat que el Sr. Pedro Sánchez. I li vaig a cridar donar-li un document per reactivar l'economia sense un Estat d'Alarma sine die".





