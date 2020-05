L'Expo Dubai 2020, ajornada a 2021 per l'impacte del Covid-19

L'Oficina Internacional d'Exposicions (BIE, per les sigles en anglès) ha decidit ajornar un any l'Expo Dubai 2020, de manera que es celebrarà a 2021, a causa de l'impacte de la pandèmia del Covid-19 i les mesures posades en marxa per contenir-lo , segons ha informat l'organisme en un comunicat.





En aquest nou escenari, l'esdeveniment començaria l'1 d'octubre de 2021 i s'allargaria fins a finalitzar el 31 de març de 2022.









La decisió s'ha adoptat aquest dilluns després de rebre el suport de dos terços dels països participants. L'ajornament encara ha de ser ratificat oficialment a finals de mes de maig.





L'Associació Cultural Espanyola (AC/E), l'agència encarregada de la participació d'Espanya en aquest tipus d'esdeveniments, ha donat suport a la decisió del BIE d'ajornar l'Expo Dubai 2020, segons ha subratllat l'organisme.