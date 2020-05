Els comitès d'empresa creuen que "no està justificat" el nou ERTO de Ficosa

Els comitès d'empresa creuen que "no està justificat" el nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) plantejat per la direcció de Ficosa, que es preveu que afecti més de 1.300 treballadors fins a finals d'aquest 2020.









En un comunicat aquest dilluns, UGT de Catalunya ha indicat que l'empresa, filial de Panasonic, vol negociar un ERTO per causes productives i retirar el de força major aplicat des de mitjans de març, en el marc de la crisi econòmica i social provocada per la emergència sanitària del coronavirus.





El sindicat ha criticat la falta d'informació presentada sobre la situació econòmica i productiva actual, i ha demanat al proveïdor d'automoció que negociï "unes condicions adequades" perquè el nou expedient temporal no suposi una pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors i no es posi en risc els seus llocs de treball en un futur.