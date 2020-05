ERC votarà en contra de prorrogar l'estat d'alarma

L'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana ha decidit aquest dilluns que els seus diputats votaran 'no' a la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats dimecres que ve.

Els independentistes venien abstenint-se en totes les pròrrogues que ha autoritzat fins ara el Congrés i en l'últim debat, el seu portaveu, Gabriel Rufián, ja va advertir que cada vegada estaven més a prop del 'no'.





I és que per als republicans, ha quedat demostrat que "l'estat d'alarma no és el mecanisme adequat" per gestionar la crisi del coronavirus i la "centralització" en què s'ha traduït la seva aplicació "ha estat un error".





Des que es va declarar l'estat d'alarma el passat 14 de març, els d'Oriol Junqueras han denunciat la utilització d'aquesta figura constitucional perquè implicava la retirada de competències a la Generalitat i els altres governs autonòmics, però fins ara sempre s'havien abstingut "per responsabilitat "i per donar un vot de confiança a Govern.





SI NO ENS ESCOLTEN, NO HO ANEM A FACILITAR





Però, segons informen fonts d'ERC, vist que el Govern no ha fet cas totes les seves reclamacions per a la devolució de les competències autonòmiques, ja no poden continuar facilitant l'aprovació d'una nova pròrroga.





"Demanem rectificació en la retirada d'competències i espais de sobirania. No ho han fet. No han escoltat", argumenten des de la formació republicana, que ha decidit virar al 'no' coincidint amb l'inici de l'anomenada descalada.









Junts, soci de govern d'ERC al Catalunya, ja va passar de l'abstenció al no en la votació de la tercera pròrroga, el passat 22 d'abril. Ara els dos membres de l'Executiu de Quim Torra coincidiran en el 'no', posició que manté la CUP, el tercer partit sobiranista català amb presència al Congrés, des que es va votar la segona ampliació de l'estat d'alarma. També Vox repetirà el vot negatiu que manté des de principis d'abril.





Els republicans argumenten que Catalunya ha de tenir plenes competències per decidir com dissenyar aquesta nova fase de desconfinament i insisteixen que els passos a seguir seran molt més "efectius" si s'adopten des de la proximitat i amb el màxim coneixement de la realitat social de cada territori .





NO NECESSITEM UN COMANDAMENT ÚNIC





També demanen que es posi fi a la "militarització i la restricció de drets, llibertats i competències que imposa l'estat d'alarma", incidint que la pandèmia no és una guerra. "No necessitem un comandament únic del Ministeri de Defensa", reiteren, insistint que aquesta crisi s'ha de gestionar amb criteris mèdics i polítics.





És a dir, són partidaris que es prorroguin les mesures excepcionals que s'han vingut aplicant, però no sota l'estat d'alarma perquè en aquesta nova fase de desconfinamiento no es poden repetir els errors que, al seu parer, s'han vingut cometent fins ara .





"Aquesta segona fase requereix de l'assumpció de les competències de gestió pròpies de Govern de la Generalitat", abunden els republicans, que defensen que l'executiu autonòmic s'ha anticipat i marcat el camí al Govern espanyol, fent-li fins i tot rectificar en alguns punts.





NO ES POT DECIDIR A 600 KM





Però ja no els val amb que es corregeixin decisions que s'adopten "a 600 quilòmetres" de Catalunya, sinó que volen que aquestes les prengui la Generalitat en funció de l'opinió dels experts i amb coneixement de la realitat social del seu territori.





"Hem de poder gestionar aquesta segona fase des de Catalunya, sense haver d'esperar autoritzacions ni rectificacions, sense duplicitats de treball i sense demanar permís per fer allò pel que la ciutadania ens ha escollit", argumenten.





"Coresponsabilitat, empoderament ciutadà i decisions basades en dades. Això és el que toca a partir d'ara i creiem que només es pot fer amb les plenes competències de Catalunya recuperades", recalca la formació independentista.