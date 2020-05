Un milió de treballadors hauran d'esperar dos mesos i mig fins a cobrar l'ERTO

El Servei Públic d'Ocupació calcula que al voltant d'un milió de prestacions per desocupació derivades dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es quedaran sense cobrar la seva prestació pel retard en l'autorització del pagament.









Per aquest motiu, molts dels afectats pels ERTO hauran d'esperar fins al juny per cobrar el subsidi, mentre es troben sense cap ingrés i amb dificultat per pagar els rebuts.





El SEPE ha explicat a Confidencial Digital que ja han autoritzat més de tres milions de prestacions des de mitjans de març i s'ha aconseguit multiplicar per quatre la velocitat de les autoritzacions a través d'aplicacions informàtiques.