El Govern central es planteja una tisorada a les pensions després del Covid-19

Després de l'impacte de la crisi sanitària pel coronavirus, s'acosta una crisi econòmica la gravetat només està començant a notar-se. Davant d'aquesta situació, el Govern espanyol està estudiant diferents opcions per fer front a la caiguda de l'ocupació i de l'activitat econòmica. Una d'aquestes opcions és un dur ajust del sistema públic de pensions o, si més no, la congelació dels requisits per accedir-hi.





Després d'enviar a Brussel·les el "Pla d'Estabilitat" de la pròxima legislatura, el Govern està esperant les indicacions de la Unió Europea per aconseguir liquiditat durant la propera etapa econòmica. Segons fonts consultades per 'La Razón', una d'aquestes recomanacions podria ser una tisorada a les pensions. "Si continua la tendència, amb 9,7 milions de pensions i 18,4 milions de cotitzants, el sistema serà inviable de no escometre una reforma immediata", reconeixen les fonts governamentals consultades pel rotatiu.









La perspectiva macroeconòmica és terrorífica. L'any passat es va tancar amb un dèficit de 17.000 milions d'euros, a la qual cosa cal afegir l'increment de la factura de les pensions en un 3% fins a arribar als 162.392.000. Amb una caiguda de l'ocupació com no es veia des de la crisi de 2008, serà molt complicat que les cotitzacions permetin sostenir un nivell de despesa tan elevat.





En aquesta conjuntura, el Govern no descarta aplicar l'Índex de Revaloració de les Pensions, que segueix vigent però que mai s'ha arribat a fer servir des que s'aprovés el 2013. Aquest mecanisme permet un ajust automàtic en cas d'extrema necessitat per equilibrar els comptes de la Seguretat Social. A la pràctica, es tractaria d'una retallada de les prestacions.





El sistema públic porta anys sota discussió. La necessitat d'una reforma estructural que garanteixi la sostenibilitat dels pagaments als pensionistes s'ha anat ajornant Govern rere Govern. Però la realitat ha acabat imposant-se a força d'una crisi econòmica provocada per la pandèmia i per la via dels fets s'haurà de replantejar el sistema de pensions.