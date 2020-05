La Premier estudia escurçar els partits per a poder tornar a jugar

El director executiu de l'Associació de Futbolistes Professionals anglesos (PFA), Gordon Taylor, ha assegurat que la Premier League està estudiant reduir la durada dels partits dels habituals 90 minuts per permetre que la temporada es reprengui enmig de l'epidèmia de coronavirus .









Taylor va dir que aquesta proposta forma part d'un ventall d'opcions que la competició està manejant amb vista a una possible represa de el futbol professional.





"No sabem el futur, però sí sabem quines propostes s'han presentat, quines idees s'han presentat, com la possibilitat de poder fer més substitucions o que els partits no tinguin els 45 minuts complets en cada meitat. L'ideal és mantenir la integritat de la competició ", ha valorat en declaracions a BBC Radio 4.





A més, l'exfutbolista ha remarcat que la seguretat de tots els involucrats en la celebració de partits és el més important. "Els jugadors no són estúpids. Haurien d'estar convençuts que és segur tornar i és la seva elecció", ha advertit.