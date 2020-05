El Govern espanyol destina 75 milions per a un pla de xoc del sector cultural

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 5 de maig un Reial decret llei pel qual es destinen al voltant de 76 milions d'euros a ajudes per al sector cultural i al finançament de les empreses culturals, i que inclou també mesures fiscals, l'accés extraordinari a la prestació per atur, canvis en els requisits per a les pel·lícules que opten a ajudes, que podran estrenar-se a plataformes, o l'increment del percentatge de drets d'autor per a l'acció assistencial, entre d'altres aspectes.





En concret, segons l'esborrany de les mesures que aborda aquest Reial decret, l'executiu s'habilitarà un "accés extraordinari" a la prestació per desocupació per als treballadors de la cultura, que "per la seva intermitència no havien quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins a la data", i que afectarà el 45 per cent dels contractes de treball de sector artístic de "caràcter intermitent", com és el cas d'una "actriu de teatre" o d'un" tècnic cinematogràfic". La durada de la prestació serà d'un màxim de 180 dies i serà incompatible amb altres rendes de l'Administració.





D'altra banda, el Govern central dotarà amb 20 milions d'euros a la Societat de Garantia Recíproca CREA SGR, per tal de facilitar el finançament de les pimes del sector cultural, dels quals més de 3,7 milions estan destinats a pagar costos de avals de les empreses culturals, mentre que més de 16,2 milions estaran destinats al "fons de provisions tècniques".





Així mateix, aquest Reial decret llei pretén incentivar la participació ciutadana, per la qual cosa eleva a cinc punts els percentatges de deducció previstos: fins al 80% per als primers 150 euros i al 35% en el que excedeixi aquesta quantitat, si bé aquest percentatge s'eleva al 40 per cent si en els dos exercicis s'han realitzat donacions pel mateix import o superior a favor de la mateixa entitat.





D'altra banda, aquesta norma preveu l'abonament de les despeses subvencionables realitzades, quan els projectes o activitats no hagin pogut dur-se a terme, totalment o parcialment, a causa de la Covid-19, i facilita la bestreta i indemnitzacions en els casos d'ajornament o cancel·lació de les actuacions contractades amb el sector públic, per a contractes que no excedeixin els 50.000 euros. Així mateix, i s'anticipa així fins a un 30 per cent de l'import dels contractes d'interpretació artística, en cas de suspensió; i s'acorda una indemnització a favor del contractista entre el tres i el sis per cent del preu del contracte.









AJUDES ALS CINEMES





Aquest Reial decret llei inclou diverses mesures destinades al sector cinematogràfic, entre les quals destaca la flexibilització dels compliments dels requisits per obtenir ajudes a la producció de llargmetratges i curtmetratges i evitar els "incompliments en cadena". A més, i per generar liquiditat en les productores que han rebut ajudes, se'ls avançarà el pagament de part de l'ajut atorgat abans que iniciïn el rodatge i es permetrà que entre les despeses subvencionables s'incloguin aquells directament vinculats amb l'impacte de la crisi . De la mateixa manera, aquesta norma preveu una "exempció temporal de l'obligació d'estrena comercial en sales de cinema" per a les pel·lícules que opten als ajuts.





En aquesta línia, el Govern espanyol també inclou una nova línia d'ajuts amb la creació d'un Crèdit Extraordinari per import de 13,2 milions d'euros per a la concessió directa de subvencions als titulars de sales d'exhibició cinematogràfica independents, per pal·liar les despeses derivades de la Covid-19 en la seva reobertura.





A més, el sector cinematogràfic també es beneficiarà d'un "increment dels incentius fiscals" relacionats amb la producció cinematogràfica de llargmetratges i curtmetratges, que inclouen una deducció del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció, constituïda pel total de la producció així com per les despeses d'obtenció de còpies i de publicitat; i la deducció del 25 per cent sobre l'excés d'aquest import. Així mateix, en el cas de les produccions internacionals, es redueix el límit d'un milió d'euros a 200.000 euros per al cas de produccions d'animació i processos d'efectes especials digitals; i s'amplia el percentatge de màxims d'ajuts per cobrir produccions de realitzadors novells.





ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA: 38,2 MILIONS D'EUROS





D'altra banda, aquest Reial decret llei inclou un sistema d'ajuts extraordinaris per import de 38,2 milions d'euros dirigit específicament al sector de les arts escèniques i de la música, que es concediran per una sola vegada i a través de "règim de concurrència" a través de dues línies: al sosteniment de les estructures culturals de tota índole i a les activitats escèniques i musicals i projectes culturals.





En el sector del llibre, el Govern central destinarà quatre milions d'euros en ajudes per a llibreries independents, mentre que en l'àmbit de les belles arts s'incorporen ajudes extraordinàries per valor d'un milió d'euros per a la Promoció de l'Art Contemporani, i en concret per el desenvolupament de projectes d'innovació digital que fomentin la difusió de les arts visuals, la creació artística, la comunicació, la difusió internacional i l'adquisició d'art contemporani espanyol.





Així mateix, l'Executiu permetrà que les entitats de gestió col·lectiva de drets d'autor incrementin el percentatge que destinen a acció assistencial i, durant dos anys, les assemblees generals podran augmentar el percentatge dels recursos procedents de drets orfes a la realització d'activitats assistencials, en benefici dels seus membres més vulnerables.





Finalment, s'inclou també l'incentiu de la inversió privada en aquests esdeveniments declarats "Esdeveniments d'Excepcional Interès Públic": el Pla Berlanga, posat en marxa en ocasió del centenari del naixement del cineasta; la sortida de la volta al Món a Vela a Alacant; i la participació d'Espanya com a País Convidat d'Honor a la Fira del Llibre de Frankfurt el 2021.