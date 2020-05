La portaveu del Govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha avisat aquest dimarts que "moltes" de les mesures econòmiques aprovades per decrets lleis decaurien de manera "automàtica" si no es prorroga l'estat d'alarma.





Des d'un primer moment, l'Executiu va optar per unir les mesures de confinament i restricció de moviment al costat de les iniciatives econòmiques d'urgència per donar resposta a la crisi provocada pel coronavirus. Si decau l'estat d'alarma, decauen també aquestes mesures econòmiques al no comptar amb un paraigua jurídic que les avali.





Els sectors que s'han vist afectats per la declaració de l'estat d'alarma han pogut acollir-se a mesures econòmiques com a línies de crèdit o ERTOs per causa de força major que, si no aprovar-se la quarta pròrroga de l'estat d'alarma que es debat aquest dimecres 6 de maig, perdrien la seva vigència.









Montero ha indicat que els instruments habilitats principalment per als sectors més perjudicats per les restriccions de mobilitat i el confinament, com el turisme, l'hostaleria o l'oci, com la flexibilitat dels ERTO, les mesures impositives o l'ajornament d'obligacions fiscals, podrien desaparèixer si l'estat d'alarma no es prorroga.





"El Govern ha desenvolupat una bateria de mesures que tenien com a període de vigència el mateix que tenia l'estat d'alarma, si decau, de forma automàtica decauen tots els beneficis en matèria econòmica que aquests instruments havien produït", ha avisat.





Per això, ha defensat que la pròrroga de l'estat d'alarma és "imprescindible" per al sector sanitari i per la repercussió de les mesures econòmiques en el sector empresarial i els treballadors beneficiaris dels instruments dels diferents decrets lleis que, ha recordat, han comptat amb el suport de la "gran immensa majoria" dels representants polítics.





El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va desemborsar a l'abril una quantitat milionària en prestacions a més de cinc milions de persones a l'atur. Aquesta xifra suposa un increment interanual del 136% respecte al mateix mes de l'any passant, marcant un rècord històric que només pot comparar-se amb l'etapa més negra de la crisi econòmica del 2008.