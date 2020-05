Sánchez adverteix que seria "un error absolut" aixecar ara l'estat d'alarma i anuncia dol oficial

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dimecres que seria "un error absolut" aixecar en aquest moment l'estat d'alarma perquè és l'instrument legal que ha permès "limitar les vies de contagi" del coronavirus.









"En la gestió d'aquesta pandèmia no hi ha encerts absoluts, ni des del Govern ni des de l'oposició, però sí que pot haver-hi errors absoluts i aixecar l'estat d'alarma ara seria un gran error absolut", ha dit a l'inici de la seva intervenció en el Ple de Congrés.









DECLARARÀ EL DOL OFICIAL

El president de Govern, Pedro Sánchez, declararà dol oficial pels morts en la pandèmia de coronavirus a partir d'el moment en què la major part de país passi a la Fase 1 de l'desconfinamiento i l'homenatge públic es produirà quan Espanya hagi arribat la nova normalitat .









Així ho ha anunciat avui el cap de l'Executiu al Parlament, on ha anat a demanar el suport per prorrogar l'estat d'alarma per altres quinze dies. Sánchez ha qualificat de "primera victòria, encara que parcial" l'haver controlat l'expansió de la pandèmia a Espanya.





I ha anunciat que, en el moment en què la major part de el país estigui en a l'fase 1 de la desescaldada, que moltes podran tenir a partir de dilluns que ve dia 11 segons el pla de desescalada, és a dir, tan aviat com els carrers puguin ser transitades i els edificis oficials visitats, "el Govern declaraá el dol oficial".





També, ha avançat, que quan la integritat de el país hagi arribat a la "nova normalitat" se celebrarà un homenatge públic a les víctimes en què el Govern, segons ha explicat, treballa des de fa setmanes. Pedro Sánchez ha transmès ja aquesta decisió a l'Rei Felip VI. La previsió per assolir aquesta nova normalitat és per a finals de juny si no es produeixen rebrots de la pandèmia, segons els plans de Govern.