Robles defensa a les Forces Armades davant els atacs d'ERC: "Han actuat on el Govern no ho feia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat aquest dimarts "la humanitat, valors i generositat" demostrats per les Forces Armades durant la crisi del coronavirus i, davant les crítiques d'ERC, ha recordat que els militars han realitzat nombroses actuacions on altres administracions , com el Govern, no ho feien.









Robles ha mantingut un 'picabaralla' amb el senador d'ERC Bernat Picornell en el Ple de la cambra alta respecte a el paper que han assumit les Forces Armades en la lluita contra el Covid-19. "La militarització no la reconeixem ni la volem", ha deixat anar el parlamentari independentista, davant del que la ministra ha repassat les nombroses actuacions socials realitzades per les Forces Armades durant les últimes sis setmanes i ha subratllat que moltes d'elles han tingut lloc a Catalunya .





"Encara que no li agradi, els homes i dones de les Forces Armades han escrit una pàgina heroica en la història d'Espanya amb l'única finalitat de salvar vides i estar a la banda dels més vulnerables", ha retret la ministra a Picornell, a qui ha arribat a preguntar "en quin món viu" per criticar les actuacions dels militars en plena crisi sanitària.





El senador d'ERC ha explicat que la seva formació aposta per un organisme civil de resposta a les catàstrofes que a més, segons els seus càlculs, tindria menor cost. Però Robles ha recordat les nombroses missions de pau en què participen les Forces Armades en tots els continents des de fa més de 30 anys. "Cal assabentar-se del que passa al món, certes demagògies estan fora de lloc", ha insistit.





Amb això, Robles ha reconegut l'orgull que sent com a ministra de Defensa a el front d'unes Forces Armades que han estat bolcades des del 15 de març a la construcció d'hospitals de campanya, desinfecció d'infraestructures crítiques, centres sanitaris i residències o el trasllat de malalts i morts.





"MILITARS NO PENSEN EN EL COLOR POLÍTIC"

En aquest sentit, ha apuntat que el 73 per cent de les actuacions realitzades a Catalunya van ser en l'àmbit hospitalari i, d'aquestes, el 43 per cent en residències. "Les Forces Armades estan arribant als llocs més recòndits, on algunes administracions, potser el Govern de què el seu partit forma part, no realitzaven", ha retret al senador d'ERC insistint en que presti més atenció a l'estat de les residències que a criticar els militars, que han prestat la seva tasca "sense pensar en el color polític o el partit".





El senador d'ERC també ha qüestionat el pressupost que es dedica a Defensa, més de 8.500 milions segons les últimes pressupostos generals de l'Estat però que ell ha elevat als 20.000 milions sumant organismes autònoms i partides d'altres ministeris. Amb aquest muntant, ha assegurat que podrien comprar-se tones de material sanitari dedicat a combatre el Covid-19.





"També hi ha qui diu que són el seu sou i el meu es podrien comprar molts respiradors", ha contestat Robles, que a més ha defensat la inversió citant els poetes Francisco de Quevedo i Antonio Machado: "Només els necis confonen el valor amb el preu ".





ERC: "no hem de RES A L'EXÈRCIT"

El parlamentari independentista ha insistit en la seva posició i ha censurat que el Govern hagi plantejat "com una guerra" la lluita contra la pandèmia. "Una part important de la societat no devem res a aquest Exèrcit", ha dit provocant que la ministra li hagi demanat ser "una mica més generós".





Picornell ha aprofitat a més per a censurar les exportacions d'armes que realitza Espanya. "Primer venem armes i després diem que no s'enganxin tirs --ha criticat apostant per un model" no bèl·lic "de resolució de conflictes--. Les bales de l'estat espanyol maten per tot el món en els principals conflictes bèl·lics".