El president Sánchez va mantenir una conversa telefònica amb Melinda Gates

El president de Govern, Pedro Sánchez, va mantenir aquest dimarts a la tarda, una conversa telefònica amb Melinda Gates, que lidera la Fundació Bill i Melinda Gates, amb experiència en l'àmbit sanitari a escala internacional i compromesa en aquests moments en la lluita contra el coronavirus.













Aquesta organització filantròpica ha jugat un paper central en la creació, en estreta col·laboració amb la OMS , de l'Act Accelerator, que pretén unir els esforços dels principals actors en el desenvolupament, producció i distribució de vacunes, tractaments i diagnòstics, a més de l'enfortiment dels sistemes de salut.









L'objectiu és aconseguir que aquests instruments sanitaris arribin a tothom, també als països més desfavorits d'Àfrica i Amèrica Llatina.





La trucada s'ha produït a iniciativa de la Sra. Gates, que "ha agraït a el Govern espanyol la seva contribució financera de 125 milions d'euros a la Coalició per a les Innovacions en Preparació per Epidèmies (CEPI) i l'Aliança per a les Vacunes (Gavi) ".





L'aportació d'Espanya s'ha fet pública amb motiu de la Conferència de Donants patrocinada per la UE i diversos països a títol individual, Espanya entre ells.





En la conversa "han abordat també la importància de la dimensió de gènere en la lluita contra la pandèmia de coronavirus, un aspecte concret en què la Sra. Gates vol comptar amb el suport de president de Govern espanyol".





Què és la CEPI?





La Coalició per a les Innovacions en Preparació per Epidèmies (CEPI) és una "coalició publicoprivada que té com a objectiu descarrilar les epidèmies accelerant el desenvolupament de vacunes" que fundada el 2017 i té la seu a Noruega.





Com a fundació rep donacions d'organitzacions públiques, privades, filantròpiques i de la societat civil per finançar projectes de recerca independents per desenvolupar vacunes contra malalties infeccioses emergents (EID).













El CEPI centra les seves operacions en les "malalties prioritàries d'avantprojecte" de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que inclouen: el coronavirus relacionat amb la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS-CoV), el coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda severa (SARS-CoV-2), l'el virus Nipah, el virus de la febre de Lassa i el virus de la febre de la Vall de l'Rift, així com el virus Chikungunya i el patogen hipotètic i desconegut "Malaltia X".





CEPI es va concebre en 2015 i es va llançar formalment el 2017 en el Fòrum Econòmic Mundial (FEM) a Davos, Suïssa. Va ser cofundat i cofinançat amb US $ 460 milions de la Fundació Bill i Melinda Gates, The Wellcome Trust i un consorci de nacions, com Noruega, Japó, Alemanya; a la qual posteriorment es van unir la Unió Europea (2019) i Gran Bretanya (2020).





Aquest any, 2020, CEPI va ser identificat com un "jugador clau en la carrera per desenvolupar una vacuna" per a la malaltia de Coronavirus 2019.