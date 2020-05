Simón llança un missatge de precaució pels joves: "No aneu transmetent la malaltia"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha advertit als joves que s'estan reunint en grups aquests dies, aprofitant l'inici del desconfinament, que si no mantenen la distància "van a anar transmetent" el coronavirus "fins que arribi als que patiran".





"El problema és que tots aquests joves que es reuneixen, que s'ajunten, mentre mantinguin les distàncies adequades de forma correcta, no estan posant en perill ningú, però quan deixen de mantenir aquestes mesures de precaució, el problema no és que ells van a patir, és que van a anar transmetent la malaltia fins que arribi a aquells que sí patiran", ha avisat Simón aquest dimecres 6 de maig durant la roda de premsa posterior a la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus.









Preguntat per la gent que sembla no tenir por del contagi i pels adolescents que estan quedant amb els seus amics aprofitant la desescalada, Fernando Simón ha demanat "no tirar per terra tot l'esforç" que s'ha fet fins ara per frenar l'expansió del virus , per "córrer més del compte".





"M'agradaria que el missatge força eficaç, puc entendre que després de tants dies la gent té ganes de sortir, de expandir-se, hem fet un esforç entre tots excepcional i estem baixant el nombre de casos molt ràpid, seria molt trist que per uns pocs dies d'ànsies, de sortir més ràpid del que és recomanable, perdéssim tot el que hem guanyat", ha insistit.





A més, ha dit que entén que aquells que no han patit el coronavirus ni ho han viscut de prop "tinguin menys percepció de por" i ha reconegut que ara el risc de transmissió "és molt baix" perquè hi ha "cada vegada menys casos i menys punts de transmissió", però ha aclarit que"encara n'hi ha" i ha demanat tenir "només dos mesos de memòria" per recordar que "aquesta epidèmia ha estat molt més explosiva del que ningú pensava".





"Donar un pas enrere seria terrible per a la població i per als professionals sanitaris que s'han deixat la pell i no crec que puguin aguantar una situació semblant", ha subratllat.





En la fase zero del pla de desconfinamiento dissenyat pel Govern, es permet la sortida al carrer per franges horàries depenent del grup d'edat. En el cas dels joves a partir de 15 anys poden sortir, a l'igual que la resta d'adults fins a 70 anys, al matí de 6.00 a 10.00 hores ia la nit, de 20.00 a 23.00 hores, però no poden fer-ho en grups sinó només amb una persona convivent.





No obstant això, aquest cap de setmana, la Policia Municipal de Madrid va dissoldre gairebé 70 petits botellones en què participaven grups de joves per tota la capital.