Una crisi pandèmica que arrossega tot

És indubtable que la primera preocupació que té la ciutadania és la salut, ningú ho posa en dubte, perquè si es manca d'ella, la resta és més o menys secundari. La segona, la feina que fa possible tenir un salari que permet viure: menjar, pagar l'habitatge, els rebuts i tota una llarga llista de necessitats que es converteixen en obligacions, si o si.









En aquest confinament que estem aguantant tots, les preocupacions s'acumulen en major o menor mesura. En el tema salut, ningú té dubte, tots estem exposats a ser objecte del coronavirus, sense distinció de res. No val tenir molts diners, els rics també moren quan contrauen el virus. La mort és l'acció més igualitària que hi ha, encara que no ens agradi pensar-hi.





La possibilitat de la pèrdua de milers de treballs, o la impotència de no trobar una feina que ajudi a tenir assegurades totes les necessitats vitals, és sens dubte un problema tan gran que té en suspens a uns quants milions de persones, algunes de les quals tenen ja seriosos problemes per cobrir totes o gran part d'aquestes necessitats. El preocupant és que el futur immediat, les previsions no són més optimistes. "Em fa por el coronavirus, però em fa més por morir-me de fam si no feina", aquesta és la frase de milers i milers de persones que depenen d'un salari que els permet només viure al dia. Si això no és possible, solen explicar que "tant me fa morir per coronavirus que de fam, si a la fi moriré igual".





La majoria d'empresaris, també tenen la preocupació de no poder obrir les seves empreses, el mateix que els comerciants, perquè sobre ells recau la responsabilitat dels seus treballadors i les famílies que hi ha darrere d'ells. És una responsabilitat que a molts els preocupa no poder complir amb aquestes obligacions, que no són poques.





El confinament i l'economia no són complementaris, més aviat tot el contrari. Un confinament curt, no té impacte, quan s'arriba al mig i no diguem al llarg termini, els efectes són mortals. Per això, cal un replantejament de la volta a la feina amb les suficients garanties sanitàries. Cal fer-ho més aviat que tard, amb escalades en la incorporació laboral i amb el que faci falta.





La tornada a l'escenari de "normalitat", que ja no serà igual que abans, necessita del suport de les diferents administracions, avui més que mai. La prioritat dels governants ha de ser el benestar de la ciutadania. Ara toca ajudar les famílies, als més desprotegits, però també als empresaris, com a ciutadans i també com a generadors d'ocupació. En això ha de bolcar-se per que els efectes de la crisi, sigui el més suportable possible i no deixar ningú en el camí. Aquest ha de ser l'objectiu de tots. Els governs tenen la responsabilitat, per això les seves decisions han de ser ràpides, efectives, que generin confiança, però no només corresponen a ells les accions, sinó a tots els agents implicats en l'economia: empresaris, sindicats. Com solia dir el compositor i pianista nord-americà Duke Ellington "Els problemes són oportunitats per demostrar el que se sap". Ara és l'oportunitat de demostrar, el que saben fer per sortir d'aquesta crisi pandèmica que arrossega tot.