La Comunitat de Madrid reclamarà 900 milions en impostos a les propietàries d'El Corte Inglés

L'Audiència Nacional ha admès a tràmit la querella de César Areces Fuentes, el primer dels quatre nebots de Ramon Areces (fundador d'El Corte Inglés) contra les germanes Marta i Cristina Álvarez Guil, presidenta d'El Corte Inglés i vicepresidenta de la Fundació Ramon Areces, respectivament. També ha estat denunciada Maria Jose Guil, mare de totes dues, segons informa Hispanidad.









En la denúncia presentada per l'advocat de César Areces, les germanes Álvarez deuen a Hisenda un total de 900 milions d'euros en impostos per haver comès "un frau de llei" quan van ser adoptades per Isidoro Álvarez, l'anterior president de la companyia. En aquesta ocasió, segons ha pogut saber Hispanidad, la Comunitat de Madrid també es personarà en la causa.





Álvarez va adoptar a la Marta i Cristina perquè es poguessin beneficiar d'una reducció de l'impost del 99,9% que la Comunitat de Madrid estableix per a les herències de pares a fills. Però, si l'Audiència Nacional acaba considerant il·legal l'adopció, les dues germanes rebran un dels cops econòmics més durs de la seva vida: haver de tornar gairebé mil milions d'euros.





Alguns membres de la família assenyalen que les germanes van ser adoptades per Isidoro quan ja tenien més de 40 anys i sense haver compartit habitatge amb ell mai. Si és cert, l'adopció seria il·legal, ja que per realitzar-la ha d'haver existit convivència abans dels 14 anys.





BARALLA PEL TRON





Els problemes a El Corte Inglés van començar després de la mort d'Isidoro Álvarez. El president dels grans magatzems va triar a Dimas Gimeno com a successor, però el va deixar desprotegit davant el consell d'administració i la Fundació Ramón Areces, que són amos del 37,39% de la companyia.





Les germanes, que mai van acabar de combregar amb Dimas Gimeno, van utilitzar la seva posició en el consell d'administració i la Fundació per a primer, deixar-lo sense poder executiu i finalment, acomiadar-lo.