El PSOE puja el to contra el PP acusant-lo de "contaminar" el clima polític

La portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, ha acusat aquest dimecres al líder del PP, Pablo Casado, de "contaminar" el clima polític amb la seva posició davant el combat de la pandèmia del coronavirus i li ha preguntat a quin científic ha consultat per assegurar que l'estat d'alarma ja no té sentit.





Durant la seva intervenció en el Ple de Congrés que aprovarà ampliar per quarta vegada l'estat d'alarma, Lastra ha carregat contra Casado per pretendre posar fi a aquesta situació d'excepcionalitat quan els experts i "el sentit comú" aconsellen mantenir unes setmanes més per evitar repunts com ha passat en altres països.





"Poden dir el que vulguin, però sense l'estat d'alarma no és possible el confinament", ha asseverat la dirigent socialista per rebatre al president del PP, que advoca per aplicar altres lleis a la desescalada d'aquesta crisi sanitària.









ESPANYA ESTÀ "EN EL CAMÍ CORRECTE"





"A què científic ha consultat vostè per dir que l'estat d'alarma ja no cal? Als mateixos de l'informe fals d'Austràlia que van portar l'altre dia a Congrés i que va resultar ser fals?", Ha plantejat.





La socialista asturiana ha advertit Espanya està "en el camí correcte" i que, per tant, d'acord amb el que defensen els experts, "no és el moment d'abandonar" l'estat d'alarma perquè pot provocar "greus conseqüències".





"No es pot frivolitzar amb això", li ha dit a Casado, a qui a més de l'informe "fals" que va airejar en l'últim Ple, li ha recriminat, entre altres assumptes, el polèmic acte d'Ifema o algunes de les seves mesures per fer enfront de virus, citant, per exemple, que sol·licitin 47 milions de test. "Això serien més proves que les que s'han fet al planeta sencer", ha apuntat.





Lastra ha lamentat que el país compti amb l'oposició "més irresponsable" del continent i ha recalcat al seu líder la necessitat de "donar la cara" en un moment "decisiu com aquest". "Per una vegada, ja que li agrada mirar-se al mirall, es miri en el mirall de la història i de l'interès general, i no en el de la propaganda", ha manifestat.





DEMANA A CASADO ESTAR A L'ALTURA DELS ESPANYOLS





En aquest punt, la portaveu socialista ha preguntat a Casado quina és la seva alternativa a l'estat d'alarma i si va a assumir la "responsabilitat" de les conseqüències econòmiques i socials que pot comportar la seva fi.





Lastra considera "un enorme error" que el president dels populars es dediqui a "contaminar" el clima polític demanant "liquidar" l'estat d'alarma mentre la situació sanitària "millora" i quan hi ha un potencial risc de posar en perill " tantes setmanes d'esforç".





"Vostè hauria d'estar a l'altura dels ciutadans", li ha subratllat a Casado, l'actitud ha contrastat amb la de Ciutadans, qui, al seu entendre, ha sabut entendre que aquesta epidèmia no és "una qüestió ideològica o partidista" sinó que va de "protegir la salut pública" de tot un país.