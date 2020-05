El Govern espanyol salva la quarta pròrroga de l'estat d'alarma però vola tots els ponts amb l'oposició

El Ple de Congrés ha aprovat aquest dimecres la quarta pròrroga de l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol per la pandèmia del coronavirus, que portarà les restriccions fins a les zero hores el proper 24 de maig. Tot i que ha superat el llindar de la majoria absoluta, sumant 178 vots, aquesta nova ampliació ha collit menys suport que les anteriors ja que el PP s'ha passat a l'abstenció i Esquerra Republicana (ERC) al bloc del 'no'.





L'Executiu va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març per poder adoptar mesures extraordinàries contra el Covid-19 i amb aquesta ja són quatre les ocasions en què el Congrés ha avalat la proposta del Govern central d'ampliar aquesta situació excepcional, encara que, això si, cada vegada amb menys suports.





En aquesta ocasió, a més, hi ha hagut més dubtes sobre si l'executiu acabaria aconseguint superar aquest tràmit, però els acords de les últimes hores amb Ciutadans i el PNB han permès als socialistes i a la formació estatge perllongar les limitacions de l'estat d'alarma.





La primera pròrroga, la del 23 de març, no va tenir vots en contra; la segona, el 9 d'abril, es van oposar Vox i la CUP (54 vots); la tercera, del dia 22 d'aquest mes, es va afegir Junts (62); i en aquesta última s'han adherit ERC i Fòrum Astúries, el que ha elevat a 75 vots els vots en contra.









EL PP VIRA DEL SÍ A L'ABSTENCIÓ





Malgrat augmentar el nombre de diputats que se sumen al bloc del 'no' a aquesta nova ampliació de l'estat d'alarma, el decret de pròrroga ha tirat endavant perquè, a més del PSOE i Unides Podem, també ha comptat amb el suport de Ciutadans, el PNB, Más País, Compromís, CC-NC, PRC i Teruel Existe.





De la seva banda, el PP, que ja va avançar a principis de setmana que no donaria suport prorrogar aquesta situació, s'ha decantat finalment per l'abstenció, a l'igual que UPN (el seu soci electoral a Navarra), i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), que fins ara també venien donant suport a les successives ampliacions de l'estat d'alarma. En l'abstenció ha repetit Bildu, de manera que junts han sumat 97 vots.





Com passa des de la declaració de l'estat d'alarma, la majoria dels diputats han votat de forma telemàtica per no haver de desplaçar-se a l'hemicicle. Així, 304 diputats s'han acollit al procediment de vot telemàtic.





S'INCLOU LA CORRECCIÓ DEL PNB





Al contrari del que ha passat amb les últimes pròrrogues, en què el PSOE i Unides Podem han rebutjat totes les propostes dels grups minoritaris per modificar l'abast de l'estat d'alarma, en aquesta ocasió han acceptat una del PNB perquè la desescalada es decideixi de manera compartida entre el Govern central i les comunitats i que les mesures acordades siguin executades per l'Executiu autonòmic.





Una esmena aquesta l'aprovació era indispensable perquè els nacionalistes recolzessin la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, un sentit de vot que no ha conegut fins a aquest dimecres a primera hora del matí.