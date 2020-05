L'estrella de Borràs s'apaga: de tapada de Torra a gestora cultural sota sospita

L'estrella de la Laura Borràs cada vegada brilla amb menys força. Des que es van filtrar els correus electrònics que va intercanviar amb un dels seus subordinats durant la seva etapa al front de la Institució dels Lletres Catalanes (ILC), la diputada d'JxCat, una de les esperances per recautxutar de nou el "gen convergent", cada vegada té menys números per sortir indemne del compromís en què es troba involucrada.





La Sindicatura de Comptes ha confirmat que entre 2016 i 2018, a l'ILC es van adjudicar contractes menors successius a cinc adjudicataris contra la normativa mitjançant la tècnica del "fraccionament", que evita treure a concurs públic l'adjudicació. Malgrat que l'aparell independentista ha sortit a socórrer la diputada --començant per la pròpia institució afectada, el director actual, Oriol Ponsatí-Murlà, ha acusat la Sindicatura de "no prendre les molèsties de llegir les seves al·legacions"--, l'informe de l'organisme és una garrotada per a la defensa de Borràs.





La Sindicatura ha retret a l'ILC que "els comptes anuals no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'ILC" a data de 31 de desembre de 2018, ni dels resultats, els fluxos d'efectiu i de la liquidació pressupostària corresponent.





En concret, la Sindicatura cita com a contractes menors amb reiteració els encarregats a les persones físiques E.F.M. --per la moderació en tres anys consecutius del Fòrum Ploma Què llegeixes, per un total de 52.560 euros -; I.H.F. --per desenvolupar activitats culturals a la pàgina web de la ILC el 2016 i 2017, per 27.900-- i a O.P.M. per comissariar l'Any Bertrana el 2016 i 2017 per 18.800 euros.





Precisament, les inicials IHF coincideixen amb les d'Isaías Herrero Florensa, l'informàtic i amic de l'exconsellera l'intercanvi d'e-mails va saltar als mitjans fa uns mesos. Herrero està sent investigat pel Tribunal Suprem en la mateixa causa en què està sotmesa Borràs, que per la seva condició d'aforada, està a l'espera que l'alt tribunal mani un suplicatori a la Cambra.





Així mateix, també considera recurrents els contractes adjudicats a Taleia Cultura SL pel disseny de la Fira Litterarum entre 2016 i 2018 per 25.913 euros, ja LD Empresa de neteja i desinfecció per la neteja de l'ILC en el mateix període per 22.248.









BORRÀS CONTRA LES CORDES





Les reaccions polítiques no s'han fet esperar. Els comuns han estat els primers a demanar la compareixença "immediata" de la dirigent de JxCat en la comissió de Cultura de Parlament, així com una auditoria del seu mandat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.





"Davant la paralització de la comissió de Cultura, CatECP es veu amb la responsabilitat de demanar la seva agilització i demanar la compareixença immediata en un exercici de transparència i responsabilitat", ha ressaltat el grup parlamentari, que ha recordat que també va demanar la seva compareixença al desembre.





S'espera que la resta de grups parlamentaris secundin la petició dels comuns. E l nom de Borràs havia corregut per les tertúlies polítiques com una possible substituta de president de la Generalitat, Quim Torra, que es troba en temps de descompte a l'espera que el Tribunal Suprem ratifiqui la seva inhabilitació per l'episodi de les pancartes de Palau. L'informe de la Sindicatura, sumat al seu paper borrós al Congrés, desllueixen la figura de la dirigent de JxCat, que es podria quedar en poc temps amb l'etiqueta de expresidenciabl.