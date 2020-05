Les morts per Covid-19 a Catalunya cauen fins a nivells de març: 46 defuncions en les darreres 24 hores

Les funeràries s'han registrat fins aquest dimecres 10.831 morts a Catalunya amb coronavirus (46 més que el dia anterior): 3.3155 en residència, 140 en centres sociosanitaris, 595 a casa, i la resta en hospitals o són casos no classificables per manca d'informació. Es tracta de la xifra més baixa de defuncions diàries des del 21 de març.









El comunicat de la Conselleria de Salut de Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de coronavirus difunts.





CASOS POSITIUS I CASOS POSSIBLES

Fins ara hi ha hagut 59.621 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 1.062 més en l'últim dia; i hi ha 157.113 casos possibles (persones amb símptomes i que un facultatiu classifica així).





De el total de casos, han mort en un centre hospitalari per coronavirus (o com a sospitós de tenir-lo) 6.286 persones; 3.921 persones han estat ingressades greus (actualment 483) i les altes hospitalàries són ara 32.241.





De tots els casos positius, 8.948 són professionals sanitaris.





En geriàtrics hi ha fins ara 12.245 persones que han donat positiu i 32.843 són casos sospitosos.