Calvo avança que Espanya necessitarà "segurament" tornar a allargar l'estat d'alarma

Espanya "segurament" necessitarà "algunes setmanes més" de vigència de l'estat d'alarma més enllà del 24 de maig, quan venç la quarta i última pròrroga autoritzada pel Congrés dels Diputats a proposta del Govern central, ha avançat aquest dijous la vicepresidenta primera de l'Executiu, Carmen Calvo.





En una entrevista a Los Desayunos de TVE, Calvo ha justificat el manteniment de l'estat d'alarma durant l'anomenada fase d'desescalada perquè amb una llei ordinària no es poden prohibir els desplaçaments entre províncies diferents ni obligar a ningú a quedar-se a casa seva.





Ara bé, ha concedit que, a diferència del que s'ha viscut fins ara, quan tota Espanya va haver de confinar a la vegada, en aquesta ocasió es poden negociar diferents estats d'alarma, amb mesures diverses en funció de la situació de l'epidèmia a cada territori.









Calvo, doctora en dret constitucional, ha defensat que l'estat d'alarma és l'instrument més democràtic amb què compta Espanya per a restringir drets com el de la llibertat de moviments ja que, tal com ho està plantejant el Govern espanyol, es requereix l'autorització de Congrés dels Diputats cada 15 dies. "Fixeu-vos quina democràcia més impol·luta i exigent", ha subratllat, remarcant per tant que qui restringeix drets no és l'Executiu, sinó la seu de la sobirania popular, a proposta, això sí, de l'Executiu.





La vicepresidenta, que en els últims dies ha estat en contacte amb presidents autonòmics del PP, entre ells el gallec Alberto Núñez Feijoó, ha destacat que aquests dirigents comparteixen amb el Govern central que es necessita encara un cert temps mantenint "la prudència", com ho pensa també, ha dit, bona part de la ciutadania, que segueix preocupada i amb por de contagiar-se.





CASADO, DESCONNECTAT





Per això li sembla "incomprensible" la posició adoptada pel líder de PP, Pablo Casado, "desconnectant de tot això". I si enmig d'una pandèmia com aquesta, Govern central i oposició no es posen d'acord "en el mínim", llavors "quan serà", s'ha lamentat.





Per aquest motiu Calvo interpreti que el PP va cometre dimecres "un error històric" en posar-se de perfil en la votació de l'ampliació de l'estat d'alarma quan encara hi ha gent a les UCI lluitant contra una malaltia que la mateixa vicepresidenta va contreure i va superar amb èxit.





Malgrat que Calvo ha posat el focus en el PP, a preguntes d'un periodista ha admès que també li va generar "incomprensió" la posició d'ERC, que va passar de l'abstenció al vot en contra de la pròrroga. Un canvi d'actitud que ha vinculat amb el clima preelectoral a Catalunya i la competició que els republicans mantenen amb el seu soci independentista al Govern de la Generalitat.