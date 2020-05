Torra s'ofèn amb Asens per acusar-lo d'escampar un "virus identitari"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al líder del grup parlamentari d'Unides Podem i d'ECP, Jaume Asens, que es disculpi públicament per les crítiques que li ha dirigit al Congrés en defensar l'estat d'alarma pel coronavirus i en demanar a ERC que no voti en contra de prorrogar-lo.





"Sincerament, Jaume Asens, no et reconec. Ja em vas insultar titlla de feixista i vaig callar. Avui, tot això. Et demano unes excuses públiques", ha dit Torra aquest dimecres.









En el missatge, el president ha citat les expressions 'contagi del sectarisme de Torra' i 'virus de la confrontació identitària', que Asens s'ha utilitzat en el debat a la cambra baixa sobre la pròrroga de l'estat d'alarma.





Després de la intervenció de Asens al Congrés, Torra li havia dit en un altre missatge a la mateixa xarxa social: "El que necessitem és una Catalunya independent. Espero que algun dia tornis a defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació del teu país".





El president de la Generalitat ho ha defensat després que Asens hagi dit al líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que es necessita "més Tardà i menys Torra", en al·lusió a l'exdiputat republicà al Congrés Joan Tardà.