Junqueras dispara en totes direccions: demana eleccions catalanes i exigeix al PSOE allunyar-se de Cs

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el PSOE "ha de decidir si es llança als braços de Cs o si vol mantenir les majories de la investidura", i ha acusat el Govern d'actuar com si tingués majoria absoluta, sense informar ni consensuar.





"Està a les mans, però no pot continuar com fins ara, no es poden seguir imposant les decisions per por de Vox", ha afirmat Junqueras en una entrevista per escrit a Ràdio 4 aquest dijous.





Per a Junqueras, s'està vivint una de les etapes de recentralització més grans dels últims temps, el que no tolera, i per això avisa que quan passi la crisi sanitària "caldrà analitzar la situació i reprendre la taula de negociació" entre el Govern i la Generalitat.





No obstant això, ha afegit que són més crítics ara amb la gestió de Govern, el que pot suposar "un abans i un després", a més de reiterar que, si la taula de negociació no funciona, s'acabarà la legislatura.





Segons Junqueras, cal "parlar més, sumar i cogovernar, no imposar", i ha demanat que es pugui gestionar des de Catalunya la nova fase de desconfinament del coronavirus, perquè creu que ha demostrat ser més eficient.









"El Govern espanyol s'ha equivocat completament i ha demostrat que la gestió feta per part de la Generalitat ha estat més acurada i eficient", ha insistit el líder republicà, i ha afegit que el Govern espanyol ha anat a remolc, en les seves paraules, del català.





Ha qualificat d'improvisació i desordre el pla de desescalada de Govern, ha opinat que es basa en divisions territorials "desfasades i sense lògica", i ha retret que les decisions es prenguin sense consultar ni pactar.









Segons Junqueras, cal "parlar més, sumar i cogovernar, no imposar", i ha demanat que es pugui gestionar des de Catalunya la nova fase de desconfinament del coronavirus, perquè creu que ha demostrat ser més eficient.





Junqueras ha defensat que el Govern retorni les competències a les comunitats autònomes, perquè considera que es pot gestionar millor la crisi sanitària: "En qualsevol cas, s'hauria d'haver fet cas dels consells dels experts, no del calendari ni de la voluntat de mostrar un ultranacionalisme".





"No estem en una guerra, no cal ni el comandament únic, ni la militarització, sinó criteris mèdics i posar el bé comú i les persones al centre", ha defensat Junqueras, que ha reivindicat el treball en aquesta crisi de la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, tots dos d'ERC.





En preguntar-li si comparteix que la crisi s'hagués gestionat millor en una Catalunya independent, com va sostenir la portaveu de Govern, Meritxell Budó, Junqueras creu que és difícil saber-ho, però "sense dubte és millor tenir les eines d'un estat que no tenir-les".





RELACIONS JxCAT-ERC





Sobre si la gestió del coronavirus s'hagués fet millor si les relacions entre JxCat i ERC fossin més fluides, el líder republicà ha assegurat que "sempre es treballa molt millor quan es vol sumar que quan l'objectiu és un altre".





Encara que situa com a prioritat superar aquesta crisi i posar les bases de la reconstrucció econòmica i social de Catalunya, destacant que "aquí no hi pot haver fissures", considera que serà necessari convocar eleccions, compromís que va adquirir el president de la Generalitat, Quim Torra, un vegada s'aprovessin els pressupostos de 2020.





Per a Junqueras, Torra no ha d'exposar al fet que sigui el Tribunal Suprem el que activi el rellotge de les eleccions a Catalunya: "No podem deixar que els temps polítics i electorals els marqui el Tribunal Suprem, sinó les forces polítiques que donen suport a la Generalitat".





Per a això, el líder republicà demana que les decisions i els escenaris futurs estiguin consensuats entre els membres de la coalició de Govern perquè "no es pot continuar prenent decisions sense consultar al soci de govern per pur tacticisme electoral".





Així, ha criticat que el vicepresident primer de Parlament, Josep Costa, intentés evitar amb Cs una fotografia del president de la cambra, Roger Torrent, lliurant a la Generalitat un donatiu de dos milions d'euros per combatre el coronavirus: "És una evidència més de que hi ha una diferència clara entre el que es predica i el que es practica".





Per a Junqueras, Torra no ha d'exposar al fet que sigui el Tribunal Suprem el que activi el rellotge de les eleccions a Catalunya: "No podem deixar que els temps polítics i electorals els marqui el Tribunal Suprem, sinó les forces polítiques que donen suport a la Generalitat" .





"No vull entrar en més desqualificacions, només em preocupa el silenci llarg de JxCat, perquè es podria entendre que comparteix l'objectiu de Costa. En tot cas, cal seure, parlar i consensuar quin ha de ser l'estratègia dels pròxims mesos", ha assenyalat Junqueras, sense aclarir si estaria disposat a reeditar un Govern amb JxCat.