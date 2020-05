Fran Vázquez anuncia la seva retirada després de dues dècades en l'elit

El pivot gallec Fran Vázquez ha anunciat que es retira del bàsquet professional als 37 anys després de dues dècades en l'elit i de jugar en un total de set clubs de la Lliga Endesa i d'haver vestit 41 vegades la samarreta de la selecció espanyola.





"Crec que és l'hora de dir adeu. El temps passa i tot té un final, crec que és l'hora de tancar la porta de l'últim vestidor on he estat, a Saragossa, on vaig aconseguir el meu primer títol, la Copa del 2005. Deixo el bàsquet content, satisfet, orgullós i sense pena, ara toca afrontar nous reptes", ha dit.









Amb la samarreta blaugrana, el gallec va guanyar una Eurolliga, tres Lligues ACB i tres Copes del Rei. A més, també va conquerir una Copa amb l'Unicaja i va completar el seu palmarès a Tenerife, on va aixecar una Champions League i una Copa Intercontinental.





El seu rendiment va tenir poc recorregut en la selecció espanyola i tan sols el van convocar per a l'Eurobasket 2005 i el Mundial 2010, campionats que l'equip va abandonar sense medalla, però va liderar la classificació per a l'últim Mundial de la Xina, en el qual Espanya es va acabar penjant l'or.





Sense saber si la temporada es podrà acabar o no a causa del coronavirus, Vázquez s'acomiada amb 656 partits de Lliga amb una mitjana de 7,2 punts, 4,3 rebots i 1,1 taps en 18 minuts per partit, i convertit en un dels jugadors 'clàssics' de la competició d'aquest segle XXI.