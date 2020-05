UGT denuncia la insuficiència del material protector repartit per Salut als treballadors públics

El contingut de la Instrucció 4/2020 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya queda molt lluny dels punts mínims que UGT va exigir a la reunió de la Comissió Paritària del Personal Tècnic i Administratiu i Laboral del 27 d'abril.









En ella el sindicat va plantejar la incongruència que suposava fer reunions de comissions paritàries sectorials i no fer una reunió de la Comissió Paritària General, ja que "enteníem que calia un pla de mesures de caràcter ampli per a tota la Generalitat de Catalunya".





La Instrucció no recull la terminologia "teletreball i/o treball a distància"; terminologia que utilitza el document de Recomanacions acordat en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i l'objectiu és el de permetre seguir les recomanacions sanitàries en aquelles empreses on no s'hagi decretat mesures de teletreball, com és el cas de la Generalitat de Catalunya.









Referent a la seguretat i salut laboral dels treballadors de la Generalitat, la Instrucció no aborda que qualsevol Pla de retorn efectiu als llocs de treball presencial hauria de coincidir amb la capacitat que tingui l'administració per garantir:





1) Una disposició efectiva de mesures de protecció col·lectiva i personal.

2) Unes mesures higièniques adequades.

3) La capacitat real de fer proves diagnòstiques (tests).

Des del sindicat van exigir que aquestes garanties es fessin efectives amb caràcter urgent als que "des del primer moment estan treballant de forma presencial: sanitaris, personal de geriàtrics, de residències, de centres penitenciaris, de serveis d'emergència..."





L'obligació de fer efectives les mesures de protecció dels treballadors públics pertany el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública exercir el seu paper de màxim responsable de la funció pública de la Generalitat de Catalunya i donar les ordres oportunes per a garantir l'efectivitat de les seves propostes.





En aquesta reunió, els principals problemes que la UGT va indicar eren i segueixen sent:





1) La manca de capacitat demostrada per part de l'Administració de la Generalitat per garantir el subministrament al seu personal d'EPIs, material d'higiene i neteja i proves diagnòstiques, cosa que segueix sense solucionar aquesta Instrucció.





2) La manca de personal dels serveis de prevenció propis de la Generalitat, aspecte que ja es recull en les conclusions de la 2a auditoria del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya.





Aquesta mancança es veu incrementada quan la Instrucció la fan responsables de la tasca tècnica relacionada amb les mesures que es recullen; els obliga a modificar les avaluacions de riscos de més de 50.000 llocs de treball (recordem que la Instrucció és parcial i no afecta tots els empleats de la Generalitat) i atendre les peticions de les persones especialment sensibles i/o vulnerables a la Covid-19. I el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública no preveu cap mesura directa per incrementar les plantilles d'aquests serveis, ni que sigui temporalment.









3) La manca de compromís i voluntat per arribar a acords en el si dels Comitès de Seguretat i Salut. La Generalitat encara no ha reunit tots els comitès de seguretat i salut, tot i que hi ha un acord de la Comissió Paritària i és incapaç de marcar-se com a objectiu el compromís d'arribar a acords amb els delegats i delegades de prevenció en el marc de les reunions dels CSS.

Per a UGT, aquesta no és una instrucció en la totalitat, és parcial per dues raons: perquè només afecta el 25% dels treballadors de la Generalitat, ja que exclou el personal docent, estatutari (sanitari) i el personal d'empreses públiques i perquè només diu el que cal fer, però no detalla quines mesures concretes s'han de prendre per garantir que es faci el que cal fer.





