El Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona ha cancel·lat la seva vuitena edició, pàg revista entre el 3 de juny i el 3 de juliol, a causa de la crisi del coronavirus, ha informat aquest dijous l'organització en un comunicat.





"El 5 de maig es va celebrar Consell de Ministres. Se'ns havien promès mesures concretes que regularien la celebració dels festivals de música. Les nostres esperances es van veure truncades", ha assegurat el festival, que ha lamentat la decisió de Govern de esperar més endavant per prendre mesures per als festivals.





"Hem esperat tot el que hem pogut, però lamentant-ho molt, davant d'aquesta falta de mesures que ens produeix una total incertesa", ha afegit l'organització, que aquest divendres al migdia anunciarà les dates dels concerts d'aquesta edició que tindrà lloc a l'estiu de 2021.









Les entrades adquirides per a l'edició de 2020 seran vàlides per a l'edició 2021, i en cas de no poder assistir, en els propers dies l'organització oferirà "diverses opcions".





"Tot i això, li preguem que, si li és possible, mantingui la seva entrada per a la nova data, el que seria un suport fonamental per al Festival Jardins Pedralbes", ha afegit l'organització, que ha avisat que aquest estiu preparen un projecte que esperen que ompli d'aire fresc Barcelona, emmarcat en els Jardins de Pedralbes.