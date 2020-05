El primer cas de gat infectat per Covid-19 s'ha detectat a Catalunya

Va ingressar en un hospital veterinari de Catalunya amb dificultats greus per respirar i febre . Investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) han detectat el primer gat infectat pel nou coronavirus a Espanya, i es converteix en el sisè cas al món.





El gat pertanyia a un nucli familiar amb diverses persones afectades per Covid-19





La via de transmissió predominant és d'humà a humà i que la capacitat dels gats de transmetre la malaltia és "negligible, és a dir no juguen un paper significatiu en l'epidemiologia de la malaltia".





La directora del Cresa i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Natàlia Majó, ha assegurat que ara les infeccions pel nou coronavirus s'han estès àmpliament en la població humana i "és possible que alguns animals s'infectin pel contacte estret amb infectats".





Els estudis científics publicats fins ara apunten que el s gats són una de les espècies animals sensibles a la infecció per Sars-Cov-2, però hi ha pocs sobre la susceptibilitat de diferents espècies al nou coronavirus i sobre la dinàmica de la infecció en espècies animals susceptibles, ha apuntat Majó.





L'animal va ingressar en un hospital veterinari de Catalunya, amb dificultats greus per respirar, una temperatura rectal de 38,2 graus, un nivell molt baix de plaquetes i una insuficiència cardíaca, i se li va practicar una "eutanàsia humanitària".





El gat es va derivar al Cresa, on se li va practicar una necròpsia, ja que el centre disposa de la unitat de biocontenció per treballar amb coronavirus en condicions de nivell 3 de bioseguretat.

La necròpsia va posar de manifest que el gat presentava l'anomenada cardiomiopatia hipertròfica felina, generalment d'origen genètic, i que les causes de la fallada cardiorespiratòria aguda van ser un edema i una congestió i hemorràgia pulmonars.





Els investigadors van detectar material genètic (ARN) del nou coronavirus en mostres extretes del nas i del nòdul limfàtic mesentèric -que drena l'intestí--; la càrrega vírica, però, "era baixa i cap de les lesions que presentava l'animal era compatible" amb una infecció pel virus.





Per això, conclou Segalés, la troballa de Sars-Cov-2 en aquest animal "va ser incidental i no va estar relacionada amb la simptomatologia clínica per la qual es va decidir practicar l'eutanàsia".





La simptomatologia de Covid-19 en els animals no és clara i la possibilitat d'infecció és molt baixa, amb símptomes com febre, tos, dificultat per respirar, esternuts, diarrea o letargia, i els investigadors del Cresa recomanen que en cas de dubte es consulti al veterinari.







DOS CASOS A EEUU





Un parell de gats domèstics van donar positiu per Covid-19 a la ciutat de Nova York, convertint-se en les primeres mascotes a ser diagnosticades amb el virus als Estats Units. Els dos felins, que resideixen en l'actual epicentre de la pandèmia a la nació presidida per Donald Trump, van presentar problemes respiratoris lleus.





La teoria que manegen les autoritats sobre el cas, en el qual no s'ha comprovat el contagi dels amos del gat, és que l'animal va poder resultar contaminat per pacients asimptomàtics.





En el cas del gat en el qual sí es va confirmar que el seu amo té Covid-19, va cridar l'atenció que un altre felí que resideix amb ell en el mateix habitatge segueix sense presentar símptomes.





Les dues proves van ser practicades en les instal·lacions d'un laboratori veterinari privat que es va encarregar de reportar els resultats a les autoritats de l'estat novaiorquès, les quals van repetir els exàmens per evitar errors.





LES RECOMANACIONS DELS EXPERTS





Per tal de protegir tant als animals com als seus cuidadors, experts en medicina veterinària reiteren que és important seguir les següents pautes:





9.500 ANYS DE RELACIÓ AMB ELS HUMANS