El Consell de Salut creu que la pandÃ¨mia evidÃ¨ncia la "fragilitat" del sistema

El Consell Assessor de Salut --òrgan assessor de la Generalitat-- ha considerat que la pandèmia del nou coronavirus ha evidenciat la "fragilitat" del sistema sanitari i que són necessàries reformes que fa anys que esperen, en paral·lel a posar de manifest la bondat d'un sistema sanitari d'accés universal i la importància de la intervenció pública de la gestió de recursos d'sistema.





En el document inicial 'El sistema de salut postcrisi de la Covid-19', sorgit de diverses reunions telemàtiques realitzades durant el mes d'abril, els membres del Consell han cridat a fer un "exercici d'humilitat i crítica" i un aprenentatge de la experiència per anticipar-se a futures crisis.





Ha afirmat que, globalment, l'aprenentatge dels errors recau en el fet d'haver "infravalorat inicialment els brots, posteriorment l'epidèmia i, finalment, la pandèmia", encara que ha assenyalat que els organismes internacionals, científics i els estats s'enfrontaven a una malaltia desconeguda.





Ha assenyalat que la declaració de l'estat d'alarma per part de l'Estat i la "centralització" de la gestió de la crisi, de l'estratègia epidemiològica i la compra de material han condicionat la capacitat de la Generalitat a l'hora de prendre decisions.





El Consell ha trobat com fortaleses de sistema la solidaritat de la ciutadania i els professionals, la capacitat d'adaptació i flexibilitat de sistema davant de la crisi, el potencial de les eines digitals i el paper de l'atenció primària.









No obstant això, també ha observat "debilitats" com l'absència de pautes i protocols rigorosos, sobretot supraterritorialment, sobre priorització de recursos i atenció a la fi de la vida, falta d'integració assistencial en els àmbits de salut i social, deficiències en la previsió de la importància de la pandèmia.





També han observat com debilitats la manca de proves per diagnosticar la malaltia i equips de protecció individual, manca d'una veu cientificotècnica consensuada i l'absència de previsió de l'afectació de la pandèmia a les residències.





RECOMANACIONS





Els membres del Consell han recomanat, com a resposta immediata, l'elaboració d'un pla d'atenció a la ciutadania, integrat i coherent amb les estratègies en salut mental, per abordar l'impacte de la crisi en la salut mental i un pla d'atenció als professionals per pal·liar l'impacte emocional i físic de l'atenció i mantenir l'estructura i circuits sanitaris per si hi ha rebrots.





Ha recomanat reconèixer, mitjançant mesures concretes d'àmbit estructural, la vàlua demostrada, el compromís i el treball realitzat pels professionals, garantir que les estructures i professionals estan dimensionats i consolidar la flexibilitat mostrada pel sistema.





També dissenyar un quadre de comandament integral del sistema de salut, disposar d'un pla de gestió de crisi, constituir un comitè assessor de crisi, abordar les debilitats del model d'atenció residencial i incrementar el finançament en salut.





En roda de premsa, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha remarcat aquest dijous que "tot el que sigui per millorar, es tindrà en compte", en ser preguntada per aquest document de Consell Assessor de Salut.