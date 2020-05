Els decrets llei, el CNI i Pablo Iglesias

Qualsevol ocasió és bona per aconseguir els objectius que es proposin els interessats. Això devien pensar el president de govern, Pedro Sánchez i el seu vicepresident, Pablo Iglesias, quan aprofitant la situació creada pel coronavirus, van decidir modificar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.





Entre el seu extens articulat, figura una modificació legal, la de la llei del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) amb la qual el govern va obrir la porta a que Iglesias formi part de l'organisme que regula els treballs de la intel·ligència espanyola. La modificació de l'article va suposar també l'entrada del director del Gabinet de la Presidència, l'omnipresent i totpoderós, Iván Redondo, molt amic, per cert, de Pablo Iglesias.





La notícia no ha caigut gens bé en la majoria de partits de l'oposició, els qui ja havien manifestat en el seu dia el seu rebuig al fet que el líder de Podem pogués estar al CNI, per la importància de l'organisme i la possibilitat que Iglesias s'assabenti de tots els secrets que allà es guarden, atès que la prudència i la discreció no són precisament qualitats que atresori el capitost de la formació estatge. D'això ha donat mostres al llarg de la seva fulgurant carrera política.









La utilització dels decrets llei que executen amb tanta facilitat un president de govern, encara que legal, constitueix una anomalia en una democràcia parlamentària. No és molt saludable que un executiu utilitzi un procediment expeditiu i opac, amb el mateix valor jurídic que les aprovades al parlament per tots els representants dels partits que han votat la ciutadania.





Suposa una anomalia que el Govern pugui derogar l'aprovat pel Parlament. Aquesta situació, no es dóna en la majoria de les democràcies occidentals. L'article 86 de la Constitució Espanyola permet la utilització de Decret Llei, però això s'ha de fer només en casos extraordinaris i d'urgent necessitat, com va assenyalar el Tribunal Constitucional. És a dir, és una habilitació "restrictiva i exigent, limitadora". L'entrada de Pablo Iglesias era d'urgent necessitat? Per als seus interessos si, per als de país no.





El que hauria de ser una situació excepcional s'ha convertit en habitual en els governs de diferents colors que ha tingut l'Espanya democràtica, i és contrari als principis constitucionals que sustenta l'Estat de Dret i el sistema parlamentari occidental. Avui a Espanya s'estan dictant més decrets lleis que lleis, cosa incomprensible. L'oposició amb opció a governar, està molt calladeta perquè quan han governant ells, han fet el mateix i ho tornaran a fer en el moment que entrin de nou a la Moncloa.





Un país no pot governar-se a base de decrets lleis, saltant-se al parlament, com si aquest no fos una institució que només serveix per a determinades coses. No és bo per al sistema. Tampoc és bo que Pablo Iglesias, disposi de les informacions de què són dipositàries.





El CNI, amb temes tan sensibles que afecten la seguretat d'aquest país, quan en més d'una ocasió Iglesias ha actuat en la dualitat de govern/oposició. Encara que aparentment s'ha "moderat", té als seus deixebles disposats a seguir amb l'estratègia d'oposició. Exemple d'això hi ha uns quants. Qui rendibilitza aquesta situació? És clar que ells, els morats. Pedro Sánchez s'ha equivocat prenent aquesta decisió d'incorporar a Iglesias i ho veurem aviat.