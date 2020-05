Dia d'Europa: El Covid-19 s'esquerda el 'somni europeu'

Aquest dissabte se celebra el Dia d'Europa en commemoració del discurs que el ministre francès d'Exteriors, Robert Schuman, va pronunciar el 9 de maig de 1950 proposant la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, embrió de l'actual Unió Europea.





No obstant això, setanta anys més tard el "somni europeu" no passa pel seu millor moment. Quan encara porten cua les conseqüències de la sortida del Regne Unit, el coronavirus ha tornat a treure a la llum les diferències entre els eurosocis. Mentre els països del Nord es mostren reticents a desbloquejar un fons d'urgència per la pandèmia, les nacions de Sud, més afectades per la crisi econòmica que s'endevina a l'horitzó, veuen necessari un pla a escala continental per afrontar l'etapa post-Covid.





A més, les tensions ideològiques latents en els països de la UE retornaran un cop es consumeix la primera fase de lluita contra el coronavirus. Cal recordar que en els pròxims anys tornaran a celebrar-se eleccions a França i Itàlia, dos dels països amb majors índexs de rebuig al projecte europeu per part dels seus electors.





Les diferències entre euroescèptics i euròfils, fins i tot, podrien extremar-se en funció de com acabin afrontant les institucions europees aquest compromís. En qualsevol cas, aquesta crisi sanitària pot actuar també com un revulsiu que contribueixi a apropar les polítiques entre els membres del club europeu.









ACTES INSTITUCIONALS





Malgrat que les institucions europees estan tancades pel confinament decretat contra el coronavirus, això no impedirà que es dugui a terme una nodrida agenda d'actes de forma telemàtica. El Parlament Europeu farà una jornada en línia de 10 a 18: de 10.15 a 11.15 el president, David Sassoli, participarà en un debat amb entitats que ajuden a vulnerables; de 11.30 a 12.15 els vicepresidents Othmar Karas i Katarina Barley debatran sobre el futur comú de la UE, i també hi haurà taules rodones i una exposició en línia amb articles dels arxius de la càmera.





D'altra banda, l'alt representant de la UE, Josep Borrell, i la ministra d'Exteriors espanyola, Arancha González Laya, participaran en un diàleg ciutadà en línia des de les 11.30: es podrà veure al Facebook de la CE a Espanya.