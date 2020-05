Les morts per coronavirus a Espanya cauen fins 179 en les últimes 24 hores

El número de morts diaris per coronavirus a Espanya ha baixat a 179 en les últimes 24 hores, la qual cosa suposen 50 menys que ahir, segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat.

En total ja són 26.478 morts, mentre que els casos de contagi per Covid-19 confirmats per una prova PCR han augmentat en 604, en registrar-se un total de 223.578 infectats.7





A més, el nombre de professionals sanitaris amb positiu notificats al CCAES per part de les comunitats autònomes és de 47.481.





Aquest dissabte s'han notificat un total de 122.265 casos de coronavirus que han requerit hospitalització, 489 més que ahir; i 11.292 han estat ingressats en Unitat de Vigilància intensiva (UCI), 70 més en les últimes 24 hores.





Per comunitats autònomes, Madrid continua sent la regió que més morts ha registrat fins al moment, amb 8.598 morts per *coronavirus, seguida de Catalunya, 5.507; Castella-la Manxa, 2.738; Castella i Lleó, 1.885 ; País Basc, 1.403 ; Andalusia 1.317; Comunitat Valenciana, 1.315; Aragó 823 ; Galicia, 591; Navarra, 487; Extremadura, 477; La Rioja, 344; Astúries, 293; Balears, 207; Cantàbria, 201; Canàries, 148; Múrcia, 138; Ceuta, 4; i Melilla, 2.





Quant als contagiats, la Comunitat de Madrid també és la regió que més casos positius diagnosticats per PCR ha registrat, amb 64.523 infectats, seguit de Catalunya, amb 51.935; Castella i Lleó, 17.807; Castella-la Manxa, 16.278; País Basc, 13.111; Andalusia, 12.298; Comunitat Valenciana, 10.661; Galícia, 9.216; Aragó, 5.291; Navarra, 5.039; La Rioja, 4.000; Extremadura, 2.907; Astúries, 2.342; Canàries, 2.250; Cantàbria, 2.241; Balears, 1.944; Múrcia, 1.506; Melilla, 119; i Ceuta, 110.





El Ministeri de Sanitat ha matisat que la Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s'emet el resultat; i que es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.