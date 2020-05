Les zones en Fase 1 es poden obrir administracions de loteria, concessionaris, ITV i vivers

El Govern permetrà a les províncies i zones que han passat a la fase I de la desescalada la reobertura a el públic a partir de dilluns 11 de maig de concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció de vehicles (ITV), centres de jardineria i vivers de plantes "independència de la seva superfície útil" mitjançant la utilització de cita prèvia. També podran obrir les administracions de loteria.





Així es recull en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) relatiu a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la Fase 1 de el pla per a la transició cap a una nova normalitat.





El Govern assenyala que es pot procedir a la reobertura a el públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals, "sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats", si bé s'exceptuen aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior.





En l'article 10 estableix que a més "podran procedir a la seva reobertura a el públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície útil d'exposició i venda ".





PODRAN OBRIR LES ADMINISTRACIONS DE LOTERIA

Així mateix "podran procedir a la seva reobertura a el públic les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal, a excepció d'aquells que es troben ubicats dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des de l'exterior".





Segons el BOE, tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura a el públic segons el que disposa aquest capítol, "podran establir, si s'escau, sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés ".





A més, assenyala que quan així ho decideixin els ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l'òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, "podran procedir a la seva reobertura dels mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la no manipulació per part dels consumidors ".





Segons subratlla, els ajuntaments han d'establir requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.





"En tot cas, es garantirà una limitació a el 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual podent alternativament procedir-se a l'augment de la superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a l'esmentada limitació ", indica.