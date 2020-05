Quirónsalud participa en 15 assaigs clínics de l'AEMPS i promou 54 estudis sobre Covid-19 a Espanya

El Grup Quirónsalud està participant en 15 assajos clínics dels 51 autoritzats fins al moment pel Ministeri de Sanitat, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), per buscar alternatives de lluita contra el Covid-19, el que suposa prop del 30 per cent de les iniciatives posades en marxa a nivell nacional.









Així mateix, els investigadors de la Fundació Jiménez Díaz participen en 37 projectes de recerca, entre ells 10 dels principals assajos clínics autoritzats per l'AEMPS. Entre els assaigs clínics aprovats destaquen pel seu nombre i importància els destinats a provar l'eficàcia enfront del Covid-19 de medicaments utilitzats ja en el tractament d'altres patologies, així com estudis sobre profilaxi per prevenir contagis de Covid-19 entre professionals sanitaris i persones en contacte amb afectats.









Addicionalment als assajos clínics autoritzats per Sanitat, el Grup Quirónsalud participa en 54 estudis clínics i observacionals sobre la Covid-19 que es duen a terme en diversos centres de el Grup situats a Madrid (Fundació Jiménez Díaz, l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari rei Joan Carles, Hospital Universitari Infanta Elena i Hospital General de Villalba, Hospital Ruber Internacional i Hospital Ruber Juan Bravo), Barcelona (Hospital Quirónsalud Barcelona, Centre Mèdic Teknon, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Universitari Sacrat Cor) i Màlaga (Hospital Quirónsalud Màlaga) .





La gran majoria d'aquests estudis s'estan duent a terme amb els propis recursos de el grup, a través de projectes i metodologia desenvolupades pels propis professionals dels seus diferents centres hospitalaris.





La profilaxi de la infecció per COVID a professionals sanitaris és una de les àrees de coneixement en la qual estan implicats simultàniament major nombre d'hospitals de Grup, deu en total.





EFECTES DEL COVID-19 A LES EMBARASSADES

La revista 'The Lancet' ha publicat una de les iniciatives de recerca internacionals de major impacte a nivell mundial que tracta de buscar un major coneixement científic al voltant de la pandèmia de la infecció per coronavirus i els seus possibles efectes en dones embarassades.





Aquest registre internacional que acaba d'iniciar-se estableix entre les seves intencions el fet de conèixer millor el curs de la malaltia en dones gestants, així com poder estimar d'una manera quantitativa els efectes associats d'aquesta infecció, identificant els factors de risc específics de manera que aquesta informació pugui ser utilitzada per definir estratègies de cribratge en dones embarassades.





Els resultats d'aquesta investigació ajudaran així a proposar mesures de prevenció adequades per a poder realitzar una atenció clínica primerenca i directa a aquestes dones. Quirónsalud s'uneix a aquesta iniciativa amb sis dels seus hospitals a Espanya aportant les dades que recull en els seus centres i gràcies als quals espera contribuir a crear una base de dades "robusta" sobre patògens emergents que poden afectar l'embaràs.