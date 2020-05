Un exmilitar britànic de cent anys recapta trenta milions per als sanitaris i emociona a tot el país

Hi ha històries que mereixen ser explicades. És el cas de Tom Moore, un militar britànic de cent anys que ha commocionat el Regne Unit amb la seva gesta. Va lluitar pel seu país durant la Segona Guerra Mundial, i ara que s'ha vist embolicats en una altra guerra, encara que sigui diferent, ha demostrat que un mai és massa gran per a fer coses increïbles.









Moore va obrir una campanya de microdonacions amb l'objectiu de recaptar 1.000 lliures per al NHS, el sistema de salut públic britànic, per a comprar material sanitari. Per a animar els donants, es va comprometre a donar cent passejos en el seu jardí amb el seu caminador, un esforç considerable per a algú que ha arribat al segle de vida.





El jubilat va començar a donar els seus passejos amb el taca-taca a principis d'abril: deu voltes al seu jardí diàries on recorria 25 metres cada vegada, i les seves fotos es van viralitzar a tot el país.









L'objectiu inicial era recaptar mil lliures, i va ser superat als pocs dies. Després van arribar a les 5.000 lliures i, amb els diaris ja fent-se ressò de la història, van aconseguir el mig milió. El matí del 16 d'abril va arribar al seu objectiu final: donar 100 voltes, i ho va fer escortat pels seus companys de l'exèrcit. No obstant això, al veure la repercussió de la seva campanya, va decidir donar cent més.





El dia 30 d'abril, dos avions de l'exèrcit van sobrevolar Bedfordshire, la localitat on resideix Moore. Li van dedicar una maniobra de salutació. El motiu és que el militar havia arribat al segle de vida just aquest dia, i les forces armades volien reconèixer la seva aportació a el país, tant al segle XX com en el XXI.









La salutació va ser retransesa en directe, i llavors l'ancià ja havia arribat als 30 milions de lliures de més de 1,5 milions de donants. A més, ha rebut 150.000 postals d'ànim i s'han generat més de 8.000 peticions perquè sigui nomenat Sir. Mai és tard per a canviar el món.