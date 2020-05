Arrenca la novena reunió de Sánchez amb els presidents autonòmics

El president de Govern, Pedro Sánchez, es reuneix aquest diumenge des de les 10.00 hores amb els presidents autonòmics per analitzar els efectes de la pandèmia del coronavirus i abordar, entre altres coses, les mesures per relaxar el confinament i avançar en la transició cap a la nova normalitat.





En aquesta nova trobada Sánchez informés de quins són els territoris que compleixen els requisits per passar a la següent etapa de la desescalada, la fase 1, que s'inicia demà 11 de maig, i quins no.





Aquestes decisions van causar un gran enrenou, sobretot en les regions a les quals se'ls va negar avançar cap a la següent fase, com la Comunitat de Madrid, on el Govern autonòmic segueix defensant la seva capacitat per afrontar aquest procés.





Fonts de Moncloa asseguren que el president de Govern informarà els caps dels Executius regionals de la signatura prevista per demà dilluns de l'acord sobre els ERTEs assolit entre el govern i els agents socials. A més, Sánchez exposarà les ordres publicades, l'evolució de la desescalada i el Fons de Reconstrucció de 16.000 milions d'euros.