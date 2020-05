Els advocats critiquen l'excés de normes laborals en temps de Covid-19

Mentre que a Portugal s'ha aprovat una norma laboral, a Alemanya, tres, a Espanya, en el que va de pandèmia de Covid-19, trenta.





















Segons els despatxos d'advocats espanyols, a més que aquestes trenta normes no articulen excepcions. A l'excés de normativa, s'afegeix l'escassa anticipació amb què compten les empreses per poder tenir la informació que necessiten i prendre decisions, així com els constants canvis que es produeixen de les versions inicials.





Per al gremi ha la desinformació provocada pel fet que el Govern publiqui les normes les nits d'abans, amb prou feines 5 o 6 hores d'anticipació. Pel que estan acabant de recomanar als seus clients que no prenguin cap decisió fins que es publiquin els textos definitius al BOE, perquè en els esborranys hi ha infinitat de canvis i girs que poden portar a prendre decisions equivocades als empresaris.





QUÈ conceptes jurídics SIGEN TENINT VIGÈNCIA?





Dins de la jurisprudència actual en temps de Covid-19 que segueixen tenint total vigència hi ha:





1) Els conceptes jurídics clàssics es troben ara els principis de legalitat, irretroactivitat de determinades normes, proporcionalitat i vigència de les normes.













2) El principi de seguretat jurídica i, en el cas concret de les qüestions laborals, té garantir per als treballadors i els empresaris.

















3) Les normes han d'estar al servei dels ciutadans, de manera que, com més clares de comprendre i més fàcils d'aplicar siguin, més justifica la definició d'Estat de Dret que regula la Constitució.









La veritat segons els advocats és que aquest període d'afectació de la covid-19 s'han dictat normes molt complexes, amb una tècnica jurídica millorable, i publicant les normes en terminis massa ajustats a l'entrada en vigor de les mateixes, generant certa inseguretat jurídica .